मटर से बनाएं ये लाजवाब ब्रेकफास्ट, सिर्फ 1 चम्मच तेल में तैयार! स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का होगा मन

Best Winter Breakfast: सर्दियों में खाया जाने वाला मटर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ऐसे में इस मौसम में तरह-तरह मटर वाली रेसिपी बनाई जाती है. इस खबर में हम आपको मटर के फरे बनाने बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:03 AM IST
Matar Fare Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में तरह-तरह की सब्जियां भी मिलने लगती हैं. खासकर इस मौसम में हरे मटर लोगों को बहुत पसंद आते हैं. ऐसे में ठंडी सुबह और हल्की धूप में नाश्ते में मटर की कोई टेस्टी डिश मिल जाए, तो मजा ही आ जाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको मटर की एक रेसिपी बताएंगे, जो टेस्टी होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होती है. ये डिश और कोई नहीं बल्कि मटर फरे हैं, आपके चने की दाल के फरे खाएं होंगे, लेकिन इस खबर में हम आपको मटर के फरे बनाने बताएंगे, इसे आप बिना ज्यादा तेल के झटपट तैयार कर सकते हैं. 

 

मटर फरे की स्टफिंग ऐसे बनाएं
मटर के फरे का असली स्वाद उसकी स्टफिंग में ही छुपा है. इसकी स्टफिंग बनाने केलिए सबसे पहले एक कढ़ाही में एक चम्मच तेल डालें. तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा, बारीक कटा लहसुन और हरी मिर्च डालें. इसके बाद ताजे हरे मटर डालकर स्लो आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए भूलें. इस बार का ध्यान रखें की मटर ज्यादा गले नहीं, बस हल्का नर्म हो जाए. अब गैस बंद करके मटर को ठंडा होने के बाद दरदरा पीस लें. लास्ट में इसमें स्वादानुसार नमक और हल्के मसाले मिला लें. 

आटे से बनाएं फरे
फरे बनाने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा नमक मिलाकर गूंध लें. अब आटे को सेट होने के लिए 15 मिनट ढककर छोड़ दें. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और रोटी की तरह बल लें. इसके बाद इसके बीच में मटर की स्टफिंग रखें और किनारो को अच्छी तरह बंद कर लें. ऐसे आपके सारे फरे तैयार हो जाएंगे.

 

पकाने और परोसने का तरीका
अब एक बर्तन में पानी डालकर उसमें फरों को उबालें. इन्हें मीडियम आंच पर 10 से 12 मिनट तक उबालें. फरों को पकने के बाद उन्हें हल्के टुकड़ों में काट लें. आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें एक चम्मच तेल में हींग, हल्दी, लाल मिर्च और तिल का तड़का भी लगा सकते हैं. 

 

