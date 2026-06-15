तेज धूप की वजह से स्किन की रंगत कम हो जाती है. नेचुरल रंग से स्किन का रंग एक से दो शेड डार्क हो जाता है. ऐसे में मार्केट में कई तरह के टैनिंग रिमूव करने वाले प्रोडक्ट्स मौजूद है. खासकर लोगों के बीच टैन कम करने का साबुन ज्यादा पॉपुलर है. क्या आप जानते हैं घर पर टैन कम करने वाला साबुन बना सकते हैं.
आप चावल के पानी का इस्तेमाल कर घर में टैन को कम करने के लिए साबुन बना सकते हैं. इस साबुन का इस्तेमाल करने से टैनिंग कम हो सकती है. आइए जानते हैं घर पर चावल से साबुन कैसे बना सकते हैं.
चावल से साबुन बनाने के लिए चावल पाउडर, हल्दी, ग्लिसरीन, सोप बेस चाहिए.
सबसे पहले सोप बेस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद डबल बॉइलर प्रोसेस से उसको पिघला लें. जब साबुन बेस पिघल जाए तो इसमें चावल का आटा मिला दें. इसके बाद इसमें हल्दी और कुछ बूंद ग्लिसरीन की डाल दें. इसके बाद मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस साबुन बनाने वाले सांचे में डाल दें. इसके बाद इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें.
चावल में मौजूद पोषक तत्व दाग-धब्बे और काले निशान को कम करने में मददगार है.
चावल में एंटीऑक्सीडेंट के गुण मौजूद है जो कि फाइन लाइन्स और झुर्रियों को कम करने में मददगार है.
इस साबुन का इस्तेमाल करने से स्किन टैनिंग काफी हद तक कम हो सकती है.
आप इस होममेड साबुन के अलावा टैन कम करने के लिए आलू के रस का इस्तेमाल कर भी कर सकते हैं. आलू का रस का इस्तेमाल करने से चेहरे की टैनिंग कम हो सकती है.आलू के रस में नेचुरल ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं जो कि चेहरे की रंगत को साफ करने में मदद करते हैं. अगर आप घर पर साबुन नहीं बना सकते हैं तो आप आलू के रस का इस्तेमाल करके भी चेहरे की टैनिंग को दूर कर सकते हैं.
2 आलू लें, इसके बाद आलू को साफ करके धो लें, इसका बाद आलू को कद्दुकस करके इसका रस निकाल लें. अब इस रस में बेसन मिला लें. इसके बाद इस मास्क को चेहरे पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद अपना चेहरा धो लें. हफ्ते में 2 से 3 बार इस फेस मास्क का इस्तेमाल करें. धीरे-धीरे आपको असर देखने को मिलेगा.
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