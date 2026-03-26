Advertisement
trendingNow13154239
Hindi Newsलाइफस्टाइलSummer Safety Tips: भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलते समय अपने बैग में जरूर डाल लें ये 5 चीजें, लू के थपेड़े से होगा बचाव

Summer Safety Tips: भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलते समय अपने बैग में जरूर डाल लें ये 5 चीजें, लू के थपेड़े से होगा बचाव

Summer Safety Tips: गर्मी का सितम शुरू हो गया है और ऐसे में आपको भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलते समय अपने बैग में कुछ जरूरी चीजों को रख लेनी चाहिए, जो आपको लू के थपेड़े से बचा सकती है.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Summer Safety Tips: भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलते समय अपने बैग में जरूर डाल लें ये 5 चीजें, लू के थपेड़े से होगा बचाव

Summer Safety Tips:  हर लोग इस समय भीषण गर्मी के प्रकोप से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और अपनी हेल्थ का भी खास ध्यान रखना चाहिए.  दोपहर के समय घर से बाहर निकलना ही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. किसी चुनौती से कम नहीं होता है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी जाती है. आप घर से बाहर निकलते समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखें वरना कई सारी दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको अपने बैग में कुछ चीजों को रखना चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है. छोटी-छोटी चीजें आपको लू, डिहाइड्रेशन और सनबर्न जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार होती है. 
 

अधिकतर लोग कई सारी चीजों को भी अपनाते हैं लेकिन उससे कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. गर्मी में लोग सिर, चेहरा और हाथ-पैरों को पूरी तरह से कवर करके ही बाहर निकालते हैं. ऑफिस जाने वाले लोगों को इसका पालन जरूर ही करना चाहिए. अगर आप चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, तो शरीर की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. आइए आपको बताते हैं आप अपने बैग में कौन-कौन सी चीजों को रख सकते हैं.

गर्मी में बाहर निकलते समय हैंडबैग में क्या रखें?
 

Add Zee News as a Preferred Source

1. पानी का बॉटल

भीषण गर्मी में आपकी अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है वरना कई सारी बीमारियों से आप घिर सकते हैं. आपको बाहर निकालते समय अपने बैग में एक पानी की बॉटल को रखना चाहिए. शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है वरना डिहाइड्रेशन की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप बीमार हो जाओगे.
 

2. सन ग्लास

गर्मी में घर से बाहर निकालते समय  आपको अपने बैग में हमेशा सन ग्लास को रखना चाहिए. अपनी आंखों को धूप से बचाने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी होता है. आई इंफेक्शन से भी आपका बचाव हो सकता है. ये आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए.
 

3. सनस्क्रीन क्रीम

सनस्क्रीन क्रीम तो काफी ज्यादा जरूरी होती है. सूर्य की हानिकारक किरणों से छुटकारा पाने के लिए आपको ये बैग में रखना चाहिए. त्वचा रूखी और खुरदरी होने लगी तो आप तुरंत बैग से निकालकर इसको लगा सकते हैं.
 

4. छतरी

आपको इस भीषण गर्मी में अपने बैग में छतरी को जरूर रखना चाहिए. ऐसा करने से आप खुद को धूप से बचा सकते हैं. अगर आप पैदल चलते हैं, तो आपको अपने बैग में इसको जरूर रखना चाहिए. 
 

5. स्कार्फ 

लड़कियों को बाहर निकलने से पहले अपने बैग में स्कार्फ को जरूर रखना चाहिए. तेज धूप से बचाव और साथ ही सनबर्न और टैनिंग जैसी समस्या से भी ये आपको बचाता है. 
 

ये भी पढ़ें:  बिना AC-कूलर गांवों में कैसे ठंडे रहते हैं घर? जानें नेचुरल कूलिंग के देसी जुगाड़
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Summer Safety TipsSummerSummer things in hand bag

Trending news

RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
West Bengal Election 2026
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
Congress News
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
West Bengal Election 2026: बीजेपी ने रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट, 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी
ramnavami 2026
West Bengal Election 2026: बीजेपी ने रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट, 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
cm yogi adityanath news
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
Strait of Hormuz
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
iran
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
Randhir Jaiswal
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
Tamil Nadu Assembly Election 2026
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा