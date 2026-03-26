Summer Safety Tips: भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलते समय अपने बैग में जरूर डाल लें ये 5 चीजें, लू के थपेड़े से होगा बचाव

Summer Safety Tips: हर लोग इस समय भीषण गर्मी के प्रकोप से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और अपनी हेल्थ का भी खास ध्यान रखना चाहिए. दोपहर के समय घर से बाहर निकलना ही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. किसी चुनौती से कम नहीं होता है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी जाती है. आप घर से बाहर निकलते समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखें वरना कई सारी दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको अपने बैग में कुछ चीजों को रखना चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है. छोटी-छोटी चीजें आपको लू, डिहाइड्रेशन और सनबर्न जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार होती है.



अधिकतर लोग कई सारी चीजों को भी अपनाते हैं लेकिन उससे कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. गर्मी में लोग सिर, चेहरा और हाथ-पैरों को पूरी तरह से कवर करके ही बाहर निकालते हैं. ऑफिस जाने वाले लोगों को इसका पालन जरूर ही करना चाहिए. अगर आप चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, तो शरीर की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. आइए आपको बताते हैं आप अपने बैग में कौन-कौन सी चीजों को रख सकते हैं.

गर्मी में बाहर निकलते समय हैंडबैग में क्या रखें?



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1. पानी का बॉटल

भीषण गर्मी में आपकी अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है वरना कई सारी बीमारियों से आप घिर सकते हैं. आपको बाहर निकालते समय अपने बैग में एक पानी की बॉटल को रखना चाहिए. शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है वरना डिहाइड्रेशन की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप बीमार हो जाओगे.



2. सन ग्लास

गर्मी में घर से बाहर निकालते समय आपको अपने बैग में हमेशा सन ग्लास को रखना चाहिए. अपनी आंखों को धूप से बचाने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी होता है. आई इंफेक्शन से भी आपका बचाव हो सकता है. ये आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए.



3. सनस्क्रीन क्रीम

सनस्क्रीन क्रीम तो काफी ज्यादा जरूरी होती है. सूर्य की हानिकारक किरणों से छुटकारा पाने के लिए आपको ये बैग में रखना चाहिए. त्वचा रूखी और खुरदरी होने लगी तो आप तुरंत बैग से निकालकर इसको लगा सकते हैं.



4. छतरी

आपको इस भीषण गर्मी में अपने बैग में छतरी को जरूर रखना चाहिए. ऐसा करने से आप खुद को धूप से बचा सकते हैं. अगर आप पैदल चलते हैं, तो आपको अपने बैग में इसको जरूर रखना चाहिए.



5. स्कार्फ

लड़कियों को बाहर निकलने से पहले अपने बैग में स्कार्फ को जरूर रखना चाहिए. तेज धूप से बचाव और साथ ही सनबर्न और टैनिंग जैसी समस्या से भी ये आपको बचाता है.



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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.