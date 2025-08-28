रात के बचे हुए चावल से बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें, जुबान पर चढ़ जाएगा स्वाद!

Leftover Rice Recipe: चावल खाना अधिकतर लोगों को खूब पसंद होता है. कई बार रात में चावल ज्यादा बन जाते हैं और बच जाते हैं, जिसे कई लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो तुरंत रूक जाएं. आज आपको बताते हैं बचे हुए चावल से आप कौन सी रेसिपी सुबह के समय आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये चीजें खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है. अगर आप भी कुछ नाश्ते में टेस्टी खाना चाहते हैं, तो घर पर आसानी से कुछ चीजों को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आप कौन सी चीजों को बना सकते हैं. आप भी कर लें नोट.



रात के बचे हुए चावल से क्या बनाएं?



1. चावल की फिरनी

अगर आप चावल से कुछ चीजों को बनाना चाहते हैं, तो आप चावल की फिरनी को आसानी से घर पर बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है.



2. चावल चॉकलेट मूस

अगर आपके घर में चावल रात के समय बच जाते हैं, तो आप आसानी से चावल चॉकलेट मूस को बना सकते हैं. चावल को पीसकर आप आसानी से बना सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है.



3. चावल का हलवा

रात के बचे हुए चावल से आप आसानी से चावल का हलवा बनाकर खा सकते हैं. इसको खाना कई लोगों को खूब पसंद होता है. सूखे मेवों को डालकर इसको अच्छे से खा सकते हैं.



4. चावल की बर्फी

रात के बचे हुए चावल को बेकार समझकर फेंकने के बजाय आप चावल की बर्फी को बनाकर खा सकते हैं. आपको बता दें ये टेस्टी चीजें बच्चों को खाना खूब पसंद होता है.



5. चावल का मालपुआ

चावल का मालपुआ कुछ ही लोगों ने शायद खाया होगा. अगर आप रात के बचे हुए चावल को फेंकने के बजाय कुछ टेस्टी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप चावल का मालपुआ भी बनाकर खा सकते हैं.