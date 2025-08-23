बिना चीनी के झटपट तरीके से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, सेहत और स्वाद दोनों का मिलेगा डबल डोज!
बिना चीनी के झटपट तरीके से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, सेहत और स्वाद दोनों का मिलेगा डबल डोज!

Sugar Free Sweets:  कई लोग मिठाइयों को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं आज आपको बताते हैं कौन सी मिठाइयों को आप बिना चीनी के आसानी से घर पर बना सकते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 23, 2025, 02:14 PM IST
बिना चीनी के झटपट तरीके से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, सेहत और स्वाद दोनों का मिलेगा डबल डोज!

Sugar Free Sweets:  कुछ लोगों को मीठा खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. पूरे दिनभर में कई बार मीठे के तौर पर मिठाइयों को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. अधिक चीनी का सेवन आपकी सेहत पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती है. मीठे के अधिक सेवन से मोटापा बढ़ने की दिक्कत काफी ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते कई तरह-तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है. अगर आपको मीठा खाना काफी ज्यादा पसंद हैं, तो आप बिना चीनी वाली मिठाईयों को आसानी से बना सकते हैं. अगर आप भी बनाना चाहते हैं, तो आप नोट कर लें मिठाइयों के नाम. आइए आपको बताते हैं.
 

1. बादाम और गुड़ की मिठाइयां

अगर आप मीठा खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप बादाम और गुड़ की मिठाइयों को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. बादाम को भूनकर आपको पीसना है और फिर एक पैन में घी और गुड़ को डालकर अच्छे ले भून लेना है दूध और इलायची का पाउडर डालकर पकाएं और ठंडा होने के बाद मिठाई को बना लें.
 

2. नारियल और गुड़ के लड्डू
 
नारियल और गुड़ के लड्डू को खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आता है. ये आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसको बनाने में आपको अधिक समय भी नहीं लगेगा. 
 

3. सूखे मेवों की चिक्की

सूखे मेवों की चिक्की बच्चों को खाना खूब पसंद होता है. अगर आप मीठा खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप सूखे मेवों की चिक्की को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. सूखे मेवे में कई सारे पोषक तत्व होते है, जो आपकी सेहत पर गजब का असर डालते है.
 

4. अंजीर की बर्फी

अंजीर की बर्फी आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. इसका सेवन बच्चों से लेकर बड़ों तक को करना चाहिए. आपको इसको रोजाना खाना चाहिए. इसमें चीनी नहीं होती है और आपकी सेहत भी बनी रहेगी.
 

5. नारियल और खजूर की मिठाइयां

नारियल और खजूर की मिठाइयां भी आप घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाने में आपको अधिक समय भी नहीं लगेगा. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है.

 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

