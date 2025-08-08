Raksha Bandhan Special Food: रक्षाबंधन को और खास बनाने के लिए नाश्ते में बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें, मेहमान भी हो जाएंगे खुश!

Raksha Bandhan Special Food: रक्षाबंधन का त्योहार हर भाई-बहन के लिए बेहद ही खास माना जाता है. 9 अगस्त को ये त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन कई खास तरह के पकवान और मिठाइयों को भी बनाया जाता है. इस दिन का इंतजार हर भाई-बहन को पूरे सालभर ही करते हैं. कई सारे मेहमान भी घर पर आते हैं, उनके लिए आपको खास तरह के पकवानों को भी बनाकर खिलाना चाहिए. अगर आप रक्षाबंधन को और खास बनाने के लिए नाश्ते में कुछ चीजों को खाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं घर पर आप क्या स्पेशल चीजों को बना सकती हैं.



1. फ्राइड राइस

अगर आप नाश्ते को खास बनाना चाहते हैं, तो फ्राइड राइस को बना सकते हैं. इसको खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. चाइनीज चीजों को खाना लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसको खाकर आपको मजा आ जाएगा.



2. कचोड़ी और सब्जी

रक्षाबंधन को अगर आप खास बनाना चाहते हैं, तो नाश्ते में आप कचोड़ी और सब्जी को बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाएगा. आपको इसको सबके लिए जरूर बनाना चाहिए.



3. मिक्स वेज

रक्षाबंधन में आप घर के लोगों और मेहमानों के लिए मिक्स वेज भी बना सकते हैं. ये आपके त्योहार को खास बनाने के लिए आपकी मदद करता है. आप इसके साथ चाहे तो रायता भी बनाकर खा सकते हैं. इसको खाने के बाद आपको बड़ा ही मजा आना वाला है.



4. गुलाब जामुन

त्योहार पर मिठाई ना हो तो कुछ खास मजा सा नहीं आता है. अगर आप अपने दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से गुलाब जामुन को बनाकर खा सकते हैं. गुलाब जामुन बाजार वाले की जगह आप घर पर ही बनाकर खा सकते हैं.



5. भेलपुरी या पापड़ी चाट

अगर आप नाश्ते में कुछ हल्का खाना चाहते हैं, तो आपको भेलपुरी या पापड़ी चाट को खाना चाहिए. इसको खाने से सब काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और आपको काफी मजा भी आने वाला है.