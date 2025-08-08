Raksha Bandhan Special Food: रक्षाबंधन को और खास बनाने के लिए नाश्ते में बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें, मेहमान भी हो जाएंगे खुश!
Advertisement
trendingNow12871656
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Raksha Bandhan Special Food: रक्षाबंधन को और खास बनाने के लिए नाश्ते में बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें, मेहमान भी हो जाएंगे खुश!

Raksha Bandhan Special Food: रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा. ये त्योहार बेहद ही खास होता है. अगर आप इस दिन को खास बनाना चाहती हैं, तो आज आपको बताते हैं, कुछ खास चीजें जिनको आप घर पर सबके लिए आसानी से बना सकते हैं.

 

|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raksha Bandhan Special Food: रक्षाबंधन को और खास बनाने के लिए नाश्ते में बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें, मेहमान भी हो जाएंगे खुश!

Raksha Bandhan Special Food: रक्षाबंधन का त्योहार हर भाई-बहन के लिए बेहद ही खास माना जाता है. 9 अगस्त को ये त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन कई खास तरह के पकवान और मिठाइयों को भी बनाया जाता है. इस दिन का इंतजार हर भाई-बहन को पूरे सालभर ही करते हैं. कई सारे मेहमान भी घर पर आते हैं, उनके लिए आपको खास तरह के पकवानों को भी बनाकर खिलाना चाहिए. अगर आप रक्षाबंधन को और खास बनाने के लिए नाश्ते में कुछ चीजों को खाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं घर पर आप क्या स्पेशल चीजों को बना सकती हैं.
 

1. फ्राइड राइस

अगर आप नाश्ते को खास बनाना चाहते हैं, तो फ्राइड राइस को बना सकते हैं. इसको खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. चाइनीज चीजों को खाना लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसको खाकर आपको मजा आ जाएगा.
 

2. कचोड़ी और सब्जी

रक्षाबंधन को अगर आप खास बनाना चाहते हैं, तो नाश्ते में आप कचोड़ी और सब्जी को बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाएगा. आपको इसको सबके लिए जरूर बनाना चाहिए.
 

3.  मिक्स वेज

रक्षाबंधन में आप घर के लोगों और मेहमानों के लिए मिक्स वेज भी बना सकते हैं. ये आपके त्योहार को खास बनाने के लिए आपकी मदद करता है. आप इसके साथ चाहे तो रायता भी बनाकर खा सकते हैं. इसको खाने के बाद आपको बड़ा ही मजा आना वाला है.
 

4.  गुलाब जामुन 

त्योहार पर मिठाई ना हो तो कुछ खास मजा सा नहीं आता है. अगर आप अपने दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से गुलाब जामुन को बनाकर खा सकते हैं. गुलाब जामुन बाजार वाले की जगह आप घर पर ही बनाकर खा सकते हैं.
 

5. भेलपुरी या पापड़ी चाट

अगर आप नाश्ते में कुछ हल्का खाना चाहते हैं, तो आपको भेलपुरी या पापड़ी चाट को खाना चाहिए. इसको खाने से सब काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और आपको काफी मजा भी आने वाला है. 

TAGS

Raksha Bandhan Special Foodrakshabandhan 2025

Trending news

1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
;