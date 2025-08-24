बच्चों के लंच में झटपट बनाएं ये 5 तरह के पराठे, स्वाद चखकर आ जाएगा मजा!
Advertisement
trendingNow12894599
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बच्चों के लंच में झटपट बनाएं ये 5 तरह के पराठे, स्वाद चखकर आ जाएगा मजा!

Paratha For Lunch:  अगर आप लंच में बच्चों के लिए कुछ खास चीजों को बनाना चाहते हैं, तो आप लंच में झटपट 5 तरह के पराठे को आसानी से बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों के लंच में झटपट बनाएं ये 5 तरह के पराठे, स्वाद चखकर आ जाएगा मजा!

Paratha For Lunch:  बच्चों के लंच को अगर आप खास बनाना चाहते हैं, तो कुछ खास चीजों को झटपट बनाकर उनको खुश कर सकते हैं. प्रोटीन रिच पराठों को आपको खाना चाहिए ये स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत को भी बनाए रखती है. बच्चें खाने में काफी ज्यादा नखरे करते हैं और उनके वीकेंड को खास बनाने के लिए समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर क्या बनाएं. कुछ ऐसे फूड ऑप्शन ढूंढ हैं, अलग-अलग तरह के पराठों को आप बनाकर खा सकते हैं. आपके बच्चों को ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आएगी. आइए आपको बताते हैं.
 

1. मूंग दाल पराठा

अगर आप मूंग दाल पराठा को आप खाते हैं, तो आपके स्वाद और सेहत पर काफी ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं. मनपसंद मसाले के साथ में आप इसको बनाकर खा सकते हैं.
 

Add Zee News as a Preferred Source

2. पनीर पराठा

पनीर पराठा बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. चटपटी स्टाफिंग के साथ में आप इसको बना सकते हैं. पॉपुलर और स्वादिष्ट प्रोटीन रिच पराठा माना जाता है.
 

3. चना दाल पराठा

चना दाल पराठा भी आप बनाकर खा सकते हैं. इसको खाकर आपके बच्चें काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे. बारीक चीजों को काटकर आप इसको बनाकर बच्चों के लंच को खास बना सकते हैं.
 

4. सत्तू पराठा

सत्तू पराठा खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इस चटपटे और प्रोटीन रिच पराठे को खाकर आपके बच्चों का लंच काफी ज्यादा मजेदार बन जाएगा. खाने में ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं.
 

5. सोया कीमा पराठा

सोया कीमा पराठा भी आप लंच में बच्चों के लिए बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और झटपट आप इसको घर पर बना सकते हैं.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

parathas for lunchparatha recipebest paratha recipe

Trending news

कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
;