बच्चों के लंच में झटपट बनाएं ये 5 तरह के पराठे, स्वाद चखकर आ जाएगा मजा!

Paratha For Lunch: बच्चों के लंच को अगर आप खास बनाना चाहते हैं, तो कुछ खास चीजों को झटपट बनाकर उनको खुश कर सकते हैं. प्रोटीन रिच पराठों को आपको खाना चाहिए ये स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत को भी बनाए रखती है. बच्चें खाने में काफी ज्यादा नखरे करते हैं और उनके वीकेंड को खास बनाने के लिए समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर क्या बनाएं. कुछ ऐसे फूड ऑप्शन ढूंढ हैं, अलग-अलग तरह के पराठों को आप बनाकर खा सकते हैं. आपके बच्चों को ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आएगी. आइए आपको बताते हैं.



1. मूंग दाल पराठा

अगर आप मूंग दाल पराठा को आप खाते हैं, तो आपके स्वाद और सेहत पर काफी ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं. मनपसंद मसाले के साथ में आप इसको बनाकर खा सकते हैं.



2. पनीर पराठा

पनीर पराठा बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. चटपटी स्टाफिंग के साथ में आप इसको बना सकते हैं. पॉपुलर और स्वादिष्ट प्रोटीन रिच पराठा माना जाता है.



3. चना दाल पराठा

चना दाल पराठा भी आप बनाकर खा सकते हैं. इसको खाकर आपके बच्चें काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे. बारीक चीजों को काटकर आप इसको बनाकर बच्चों के लंच को खास बना सकते हैं.



4. सत्तू पराठा

सत्तू पराठा खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इस चटपटे और प्रोटीन रिच पराठे को खाकर आपके बच्चों का लंच काफी ज्यादा मजेदार बन जाएगा. खाने में ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं.



5. सोया कीमा पराठा

सोया कीमा पराठा भी आप लंच में बच्चों के लिए बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और झटपट आप इसको घर पर बना सकते हैं.