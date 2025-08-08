बच्चे के टिफिन बॉक्स में बनाकर दें ये हेल्दी और टेस्टी लाल इडली, झट से नोट कर लें ये आसान रेसिपी!
बच्चे के टिफिन बॉक्स में बनाकर दें ये हेल्दी और टेस्टी लाल इडली, झट से नोट कर लें ये आसान रेसिपी!

Beetroot Idli Recipe:  अधिकतर लोगों के स्कूल जाने वाले बच्चें लंच पूरा खत्म नहीं करके आते हैं. आपको एक ही तरह का खाना बनाकर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए. आज आपको बताते हैं बच्चों के टिफिन बॉक्स में आप क्या टेस्टी बनाकर दे सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:35 AM IST
बच्चे के टिफिन बॉक्स में बनाकर दें ये हेल्दी और टेस्टी लाल इडली, झट से नोट कर लें ये आसान रेसिपी!

Beetroot Idli Recipe:  नाश्ते को कभी भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए. कई बार बच्चों के टिफिन बॉक्स में जो चीजें बनाकर देते हैं उनको वो लोग खाकर नहीं आते हैं. एक ही तरह का खाना खा-खाकर भी वो काफी बोर हो जाते हैं. अगर आप उनको कुछ खास देना चाहते हैं, तो हेल्दी और टेस्टी लाल इडली बनाकर दे सकते हैं. चुकंदर से बनी इडली को आपका बच्चा बड़े ही चाव से खाना पसंद करेगा. इसको आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसको बनने में ना ज्यादा समय लगेगा ना ज्यादा चीजें लगेंगी और झट से बनकर तैयार भी हो जाएगा. आज आपको बताते हैं, घर पर आप कैसे आसानी से चुकंदर इडली को बनाकर खा सकते हैं. आइए बताते हैं आसानी से बनने वाली रेसिपी. 

 

चुकंदर इडली को बच्चों के लिए कैसे बनाएं? 
 

चुकंदर इडली बनाने की सामग्री 

चुकंदर इडली को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है. इडली का घोल, चुकंदर, हरी मिर्च, करी पत्ते, अदरक, उड़द दाल, तेल, नमक, हींग, तेल या घी को भी आपको लेना है.
 

चुकंदर इडली बनाने की विधि

चुकंदर इडली को बनाने के लिए चुकंदर को छीलकर आपको अच्छे से उसको कद्दूकस करना है और बारीक प्यूरी सी बना लेनी है. पैन में आपको थोड़ा सा तेल डालकर इसको हल्का सा भून लेना है. अब इसको निकालकर पैन में फिर से तेल को गरम करें और उसमें राई, उड़द दाल, करी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, हींग को डालकर अच्छे से भून लें. इडली के घोल में अब आपको चुकंदर और तड़का को मिक्स कर देना है. इडली के सांचों में अपने हिसाब से तेल या घी को लगा दें और 10-12 मिनट तक इसको अच्छे से भाप में बनाएं. अब आपकी इडली बनकर तैयार है, इसको आपको ठंडा होने दें और बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स में डाल दें. इसको आप नारियल की चटनी के साथ या सांबर के साथ भी बनाकर खा सकते हैं. 

