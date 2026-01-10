स्किन के साथ माइंड भी हो जाती है थकान का शिकार! मेकअप बर्नआउट बन रहा है नया ब्यूटी प्रॉब्लम

आज की लाइफस्टाइल में मेकअप सिर्फ खास मौकों तक सीमित नहीं रहा है. ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो या घर से बाहर छोटा सा काम हो हर जगह मेकअप जरूरी सा लगने लगा है. सोशल मीडिया पर परफेक्ट स्किन और फ्लॉलेस लुक देखने के बाद लोग खुद पर भी वही दबाव डालने लगते हैं. यही दबाव धीरे धीरे मेकअप बर्नआउट में बदल जाता है. लगातार मेकअप करना और हर दिन परफेक्ट दिखने का दबाव अब थकान और चिड़चिड़ेपन की वजह बन रहा है. इसी समस्या को आज के समय में मेकअप बर्नआउट कहा जा रहा है जो धीरे धीरे एक नई ब्यूटी प्रॉब्लम बनकर सामने आ रही है. बहुत सी लड़कियां कम उम्र से ही मेकअप का सहारा ले रही हैं जिस वजह से उन्हें काफी कम उम्र में ही मेकअप बर्नआउट से जूझना पड़ रहा है.

थक जाता है चेहरा

मेकअप बर्नआउट का सीधा मतलब है जब इंसान मेकअप से खुश होने की जगह उसे बोझ समझने लगे. इसमें स्किन भी थकी हुई लगती है और मन भी सजने संवरने से ऊब जाता है. ज्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना और हर वक्त परफेक्ट दिखने की चाह इसकी बड़ी वजह है. मेकअप बर्नआउट में सबसे पहले स्किन संकेत देने लगती है और चेहरे पर डलनेस नजर आने लगती है. कभी कभी बिना वजह स्किन पर पिंपल्स, रेडनेस और रैसेज भी दिखने लगते हैं. इसकी बड़ी वजह है कि ज्यादा मेकअप करने से स्किन को सांस लेने का मौका बिल्कुल नहीं मिल पाता है और चेहरे पर पिंपल या रेडनेस हो जाती है.

माइंड हो जाता है थकान का शिकार

मेकअप बर्नआउट में केवल स्किन ही नहीं बल्कि माइंड भी इस थकान का शिकार हो जाता है. रोज सजने संवरने का दबाव इंसान को मानसिक रूप से थका देता है. कई लोगों को मेकअप करते समय खुशी नहीं बल्कि झुंझलाहट महसूस होती है. मन करता है कि बस चेहरा धोकर निकल जाएं लेकिन आदत और डर रोक लेता है. मेकअप बर्नआउट की एक बड़ी वजह जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी है. हर स्टेप फॉलो करना एक काम जैसा लगने लगता है. मेकअप बर्नआउट लोगों को ये भी सिखाता है कि खूबसूरती परफेक्शन में नहीं बल्कि कम्फर्ट में है. जब भी लोग अपने लुक को लेकर रिलैक्स रहते हैं तभी उनके चेहरे पर असली ग्लो नजर आता है.

इससे बचने के उपाय

इस समस्या से बचने के लिए सबसे जरूरी है खुद को ब्रेक देना. हर दिन फुल मेकअप करना जरूरी नहीं है. कभी सिर्फ मॉइश्चराइजर और लिप बाम लगा कर भी बाहर निकला जा सकता है. स्किन को नेचुरल रहने देना भी एक तरह की केयर है. अगर ज्यादा जरूरी है तो आप मेकअप कुछ घंटों के लिए कर के स्किन को साफ कर सकती हैं. मेकअप को फिर से एंजॉय करने के लिए सिंपल रूटीन अपनाना फायदेमंद होता है. इससे चेहरा भी फ्रेश लगता है और मन पर बोझ भी नहीं पड़ता.