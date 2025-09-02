न्यूबीज के लिए बेस्ट गाइड! फर्स्ट टाइम मेकअप में भी ढाएंगी कहर, बस फॉलों करें ये सिंपल स्टेप्स
Makeup Tips For Beginners: मेकअप लगभग हर लड़की की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है. कॉलेज हो या ऑफिस या फिर कोई पार्टी या फंक्शन, हर मौके पर लड़कियां चाहती हैं कि उनका चेहरा फ्लॉलेस और ग्लोइंग दिखे. आज हम पहली बार मेकअप कर रहीं लड़कियों के लिए लाएं हैं कुछ आसान टिप्स जिसकी मदद से मेकअप बिल्कुल भी पैची या केकी नहीं लगेगा.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:05 PM IST
Makeup Tips: मेकअप करना लगभग हर लड़की को बेहद ही ज्यादा पसंद होता है पर बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होती हैं, जो बेहद ही चुनिंदा मौकों पर मेकअप करती हैं. कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो पहली बार मेकअप करने जा रही होती हैं और उन्हें मेकअप टिप्स की सख्त जरूरत होती है. आज हम ऐसे लोगों के लिए कुछ मेकअप टिप्स लाए हैं जिन्हें फॉलो करके बेहद ग्लैमरस और फ्लॉलेस लुक मिलेगा.

पहला स्टेप
मेकअप करने का सबसे पहला स्टेप होता है चेहरे को मेकअप के लिए साफ सुथरा और क्लीन करना. सबसे पहले फेस वॉश से चेहरे को अच्छी तरह से धोकर चेहरे पर टोनर लगा लें. टोनर लगाने से स्किन टाइट, फ्रेश और ग्लोइंग बनी रहती है. टोनर लगाने के बाद अब चेहरे पर हल्का सा मॉइश्चराइजर अप्लाई करें. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइश्चराइजर यूज करें और अगर आपकी स्किन ड्राई या नॉर्मल है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल कर सकती हैं.

प्राइमर
मॉइश्चराइजर अप्लाई करने के बाद आप अपनी स्किन पर प्राइमर अप्लाई करें. प्राइमर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्किन को स्मूथ बनता है और फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने में भी मददगार साबित होता है. प्राइमर अप्लाई करने से पोर्स भी कम नजर आते हैं और मेकअप लोंग लास्टिंग बन जाता है.

फाउंडेशन

अब अगला स्टेप आता है फाउंडेशन का, फाउंडेशन को ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हल्के हाथों से अपने चेहरे पर ब्लेंड करें. ध्यान रहे की फाउंडेशन का शेड आपके चेहरे से बिल्कुल मैच कर रहा हो. अगर आपके चेहरे पर डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट्स हैं तो आप वहां कंसीलर लगाने के बाद ही फाउंडेशन अप्लाई करें.

आंखें
आइब्रो पेंसिल की मदद से आप अपने आइब्रो को शेप कर लें. अब अगर आपको आई मेकअप करना पसंद है तो आप हल्के मेकअप से ही इसकी शुरुआत करें. हल्के ब्राउन या पिंक आईशैडो का इस्तेमाल करें. आंखों पर पतली लाइनर लगाएं. आप केवल काजल का इस्तेमाल करके भी आंखों को डिफाइन कर सकती हैं. काजल लगाने के बाद पलकों पर मस्कारा जरूर लगाएं ऐसा करने से आंखें खूबसूरत नजर आती है.

ऐसे कंप्लीट करें अपना लुक
अगर आप पहली बार मेकअप कर रही हैं तो आप ब्लश के लिए टिंट का इस्तेमाल कर सकती हैं. आजकल लड़कियां इसे लिपस्टिक के तरह भी यूज करती हैं. अब लिपस्टिक से अपने लुक को कंप्लीट करें. पहली बार मेकअप करते समय काफी ज्यादा डार्क शेड की लिपस्टिक चुनने से बचें. न्यूड, पिंक या पीच कलर के लिपस्टिक आपके चेहरे को नेचुरल और फ्रेश लुक देंगे. मेकअप पूरा होने के बाद इसे सेट करने के लिए सेटिंग पाउडर या फिर सेटिंग्स स्प्रे का इस्तेमाल करें. मेकअप सेटिंग स्प्रे की मदद से आपका मेकअप पूरे दिन टिका रहेगा और स्मज भी नहीं होगा.

