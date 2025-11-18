Advertisement
दूध के साथ मिक्स करके खा लें ये चीज, तनाव होगा दूर, शरीर को मिलेगी ताकत!

सर्दियों के मौसम में अच्छी और गहरी नींद के लिए डाइट में मखाने और दूध को शामिल कर सकते हैं. मखाने और दूध का मिश्रण सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 

 

Nov 18, 2025
दूध के साथ मिक्स करके खा लें ये चीज, तनाव होगा दूर, शरीर को मिलेगी ताकत!

रात के समय शरीर खुद को फिल्टर करने का काम करता है, या साधारण भाषा में कहें तो रात के समय शरीर के सभी अंग आराम करते हैं. आयुर्वेद में भी माना गया है कि देर रात के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शरीर का रिपेयरिंग टाइम होता है, लेकिन मखाने और दूध का मिश्रण ऐसा अमृत है, जिसे रात को लेने से शरीर और मस्तिष्क दोनों को बल प्राप्त होता है.

तनाव होता है कम 
सर्दियों में मखाने और दूध का मिश्रण अमृत के समान होता है, जो शरीर को पोषण और मन को शांति देता है. इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो तनाव को कम करते हैं और अच्छी नींद लाने में सहायक होते हैं, जबकि दूध मखाने के गुण को शरीर में गहराई तक पहुंचाता है. इसे तैयार करने के लिए रात के समय सोने से एक घंटे पहले दूध में एक मुट्ठी मखाने डालकर उबाल लें और उसमें एक हरी इलायची भी डालें. मिश्रण को कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दें और गुनगुना होने पर सेवन करें. ये मन और तन दोनों को अनगिनत लाभ देगा.

अच्छी नींद 
मखाने में शरीर की सूजन को कम करने के गुण होते हैं, जो रात के समय शरीर को रिपेयर करते हैं. इस मिश्रण के सेवन के बहुत सारे लाभ हैं. यदि हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, तो इसके सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और लचीलापन भी बढ़ता है.मखाने और दूध का मिश्रण मानसिक शांति और नींद लाने में सहायक है. यह मिश्रण मानसिक तनाव को कम करता है और नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने में मदद करता है. इससे रात के समय गहरी और अच्छी नींद आती है. 

शरीर की कमजोरी होती है दूर 
आयुर्वेद में मखाने और दूध के मिश्रण को वृष्य औषधि माना जाता है, जो यौन शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है और शरीर की कमजोरी को भी दूर करती है. जैसे, अगर काम की वजह से आंखें भारी रहती हैं, तो यह मिश्रण आंखों की थकान को दूर करता है. स्तनपान कराने वाली माता के लिए ये मिश्रण अमृत है. ये मां और शिशु दोनों का पोषण करता है. ये मां के शरीर में प्राकृतिक तरीके से दूध का उत्पादन बढ़ाता है और कैल्शियम की कमी को पूरा करती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

