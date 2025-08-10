हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है मखाना, इन लोगों को भूल से भी नहीं करना चाहिए सेवन
Advertisement
trendingNow12874467
Hindi Newsलाइफस्टाइल

हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है मखाना, इन लोगों को भूल से भी नहीं करना चाहिए सेवन

बहुत से लोग अपनी शरीर को फिट रखने के लिए मखाने का सेवन करते हैं. मखाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. साथ ही इसमें सोडियम कम होता है और ये मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, थियामिन, प्रोटीन और फास्फोरस जैसे तमाम गुणों से भरपूर है. लेकिन मखाना का सेवन हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है. कुछ लोगों के लिए इसे खाना नुकसानदेह हो सकता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है मखाना, इन लोगों को भूल से भी नहीं करना चाहिए सेवन

Makhana Disadvantages: अगर आप भी मखान खाने के शौकीन हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. आपको बता दें कि मखाना को फॉक्स नट्स या कमल के बीज के रूप में भी जाना जाता है. यह बहुत ही लाभकारी स्नैक है जो अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है. मखाना फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इन्हें अक्सर हेल्दी डाइट के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि हर किसी के लिए हर चीज फायदेमंद नहीं होती है. ऐसे ही कुछ लोगों के लिए मखाना सही नहीं है. क्योंकि इससे उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं. सुपरफूड माने जाने वाला मखाना से कई लोगों को परहेज करने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं कि किन लोगों को मखाना का सेवन करने से बचना चाहिए और क्यों.

इन लोगों को मखाने खाने से बचना चाहिए 

शुगर पेशेंट्स
अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आपको मखाना खाने से बचना चाहिए. हालांकि मखाना एक लो ग्लाइसेमिक फूड है और डायबिटीज के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं. लेकि अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो इसका सेवन खतरनाक हो सकता है. बढ़े हुए ब्लड शुगर के दौरान मखाने की जगह ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जो ब्लड शुगर को तेजी से कंट्रोल करने में मदद करे.

दिल के मरीज
दिल की बीमारियो से परेशान लोगों को भी मखाने का सेवन फायदेमंद नहीं होता है. बैड कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को मखाने का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. खासतौर पर जब आपका एलडीएल लेवल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ हो, तो मखाने का सेवन करने से बचना चाहिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मखाना बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन करना बैड कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है.

किडनी की बीमारी से परेशान लोग

बहुत से लोगों को किडनी से जुड़ी समस्या होती है. अगर आप भी किडनी से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं या फिर किडनी में स्टोन है तो  मखाने का सेवन न ही करें,तो बेहतर रहै. मखाना में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है. अगर ज्‍यादा मात्रा में इसका सेवन करे तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी. साथ में यह स्टोन का साइज भी बढ़ा सकता है.

एलर्जी वाले लोग
मखाने में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसका ज्यादा सेवन करने से कुछ लोगों  एलर्जी की समस्या हो सकती है. अगर आपको कुछ ऐसी ही समस्या लग रही है तो आप इसका सेवन करने से बचें. वहीं अगर ज्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो यह कब्ज और पेट में सूजन जैसी समस्याओं का भी कारण बन सकता है.

एसिडिटी 
अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है तो बहुत ज्यादा मखाने का सेवन करने से बचें. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में किण्वित हो सकते हैं जिससे बड़ी समस्या भी हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. हेल्थ, न्यूट्रिशन, वेलनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शां...और पढ़ें

TAGS

Makhana Disadvantages

Trending news

बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
DNA Analysis
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
India Largest Airport
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
;