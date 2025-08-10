हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है मखाना, इन लोगों को भूल से भी नहीं करना चाहिए सेवन

Makhana Disadvantages: अगर आप भी मखान खाने के शौकीन हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. आपको बता दें कि मखाना को फॉक्स नट्स या कमल के बीज के रूप में भी जाना जाता है. यह बहुत ही लाभकारी स्नैक है जो अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है. मखाना फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इन्हें अक्सर हेल्दी डाइट के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि हर किसी के लिए हर चीज फायदेमंद नहीं होती है. ऐसे ही कुछ लोगों के लिए मखाना सही नहीं है. क्योंकि इससे उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं. सुपरफूड माने जाने वाला मखाना से कई लोगों को परहेज करने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं कि किन लोगों को मखाना का सेवन करने से बचना चाहिए और क्यों.

इन लोगों को मखाने खाने से बचना चाहिए

शुगर पेशेंट्स

अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आपको मखाना खाने से बचना चाहिए. हालांकि मखाना एक लो ग्लाइसेमिक फूड है और डायबिटीज के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं. लेकि अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो इसका सेवन खतरनाक हो सकता है. बढ़े हुए ब्लड शुगर के दौरान मखाने की जगह ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जो ब्लड शुगर को तेजी से कंट्रोल करने में मदद करे.

दिल के मरीज

दिल की बीमारियो से परेशान लोगों को भी मखाने का सेवन फायदेमंद नहीं होता है. बैड कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को मखाने का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. खासतौर पर जब आपका एलडीएल लेवल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ हो, तो मखाने का सेवन करने से बचना चाहिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मखाना बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन करना बैड कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है.

किडनी की बीमारी से परेशान लोग

बहुत से लोगों को किडनी से जुड़ी समस्या होती है. अगर आप भी किडनी से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं या फिर किडनी में स्टोन है तो मखाने का सेवन न ही करें,तो बेहतर रहै. मखाना में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है. अगर ज्‍यादा मात्रा में इसका सेवन करे तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी. साथ में यह स्टोन का साइज भी बढ़ा सकता है.

एलर्जी वाले लोग

मखाने में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसका ज्यादा सेवन करने से कुछ लोगों एलर्जी की समस्या हो सकती है. अगर आपको कुछ ऐसी ही समस्या लग रही है तो आप इसका सेवन करने से बचें. वहीं अगर ज्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो यह कब्ज और पेट में सूजन जैसी समस्याओं का भी कारण बन सकता है.

एसिडिटी

अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है तो बहुत ज्यादा मखाने का सेवन करने से बचें. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में किण्वित हो सकते हैं जिससे बड़ी समस्या भी हो सकती है.

