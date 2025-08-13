स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखेगी ये स्पेशल डिश, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी करती है काम!
इन दिनों हर घर में कोई न कोई वायरल से पीढ़ित है जिसके चलते डॉक्टर्स हेल्दी डाइट को फॉलो करने की सलाह देते हैं. इसलिए आज हम आपके लिए एक स्वादिष्ट और सेहत के लिए लाभकारी रेसिपी लेकर आए हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:18 AM IST
Makhana Porridge Recipe: मौसम में बदलाव आते ही कई लोग खांसी, जुकाम और बुखार के शिकार हो जाते हैं जिससे सीधा असर इम्यूनिटी पर पड़ता है. वहीं ऐसे में लोगों को खराब डाइजेशन की समस्या भी हो जाती है. इसलिए आज हम आपके लिए ‘मखाना पोरिज’ की रेसिपी लेकर आए हैं जो आपकी सेहत का खास ख्याल रखेगी.

 

मखाना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और बॉडी में एनर्जी का फ्लो करते हैं. इसलिए मखाना को डाइट में शामिल करना न भूलें.

 

सामग्री-

इस हेल्दी पोरिज मखाना को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मखाना, दूध, घी, गुड़, ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर की जरूरत पडे़गी. तो चलिए बताते हैं इस रेसिपी को तैयार करने के स्टेप्स के बारे में.

 

स्टेप 1- इस रेसिपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले कड़ाही में घी को गर्म कर के मखाने को रोस्ट कर लें और फिर मिक्सी में दरदरे रुप में पीस लें.

 

स्टेप 2- अब एक बड़े बर्तन में दूध को गर्म कर के इसमें साबुत और दरदरे मखाने को डालकर उबाल लें.

 

स्टेप 3- जब ये मखाने अच्छे से पक जाएं तो इसमें गुड़ और ड्राई फ्रूट्स को एड कर लें.

 

स्टेप 4 - अब इस रेसिपी में स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें इलायची पाउडर को मिक्स कर लें और कुछ देर कि लिए पकने छोड़ दें.

 

About the Author
author img
ज्योति राजपूत

डिजिटल पत्रकार और बॉलीवुड जानकार हैं, बॉलीवुड सेगम...और पढ़ें

;