Advertisement
trendingNow13046070
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में इस हरे साग को खाने से कई बीमारियों से मिल सकती है राहत, जोड़ों के दर्द में भी मिलेगा आराम!

सर्दियों में इस हरे साग को खाने से कई बीमारियों से मिल सकती है राहत, जोड़ों के दर्द में भी मिलेगा आराम!

Makoy Benefits: सर्दियों में साग खाने का अपना एक अलग ही मजा होता है. ठंड के मौसम में साग खाने से कई तरह की समस्याओं से आपको राहत मिल सकती हैं आज आपको बताते हैं कि सर्दियों में मकोय के खाने के क्या फायदे आपको मिल सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में इस हरे साग को खाने से कई बीमारियों से मिल सकती है राहत, जोड़ों के दर्द में भी मिलेगा आराम!

Makoy Benefits:  सर्दियों का मौसम आते ही ठंड, सुस्ती और आलस आने लगता है और वहीं यह मौसम शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का भी सुनहरा मौका देता है अगर आप इस समय खानपान पर सही से ध्यान नहीं देंगे, तो कमजोरी, जोड़ों का दर्द, सर्दी-खांसी और खून की कमी जैसी समस्याएं जल्दी घेर सकती हैं इसलिए आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए.  सदियों से ऐसे कई साग-सब्जियां हैं,  जो सर्दियों में शरीर को गर्मी, ताकत और रोगों से लड़ने की ताकत देती है. आपको बता दें इस साग का नाम मकोय साग है, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. मकोय में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ए, सी और कई एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से फिट रखने में मददगार है, आइए आपको इसके फायदे बताते हैं.
 

सर्दियों में मकोय साग के फायदे
 

1. खून की कमी 

Add Zee News as a Preferred Source

शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए मकोय का साग काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.  इसमें मौजूद आयरन शरीर में खून के बनाने में मदद करता है. रोजाना अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने को मिल सकते हैं.
 

2. लिवर 

आयुर्वेद के अनुसार, मकोय का साग लिवर को साफ करने का भी काम करता है करता है विज्ञान की मानें तो मकोय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, इससे लिवर बेहतर तरीके से काम करता है.
 

3. पाचन

मकोय के साग का सेवन अगर आप रोजाना करते हैं, तो अपच, गैस की समस्या से भी आप छुटकारा पा सकते हैं आपके पाचन की गड़बड़ी को दूर करने के लिए ये मददगार साबित होता है.
 

4. जोड़ों के दर्द 

जोड़ों के दर्द और सूजन सर्दियों में काफी ज्यादा बढ़ जाता है. आयुर्वेद में मकोय को सूजन कम करने वाला माना गया है. इस खास साग का रोजाना सेवन करने से घुटनों, कमर और जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है.
 

5. त्वचा की चमक

त्वचा रोगों में भी मकोय का साग काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.  फोड़े-फुंसी, खुजली और दाग-धब्बों में सुधार का भी काम करता है. त्वचा को अंदर से चमकाने के लिए आप इस साग को खा सकते हैं.
 

इनपुट-आईएएनएस
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

makoy benefitsmakoy ke fayde in hindi

Trending news

मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
Viksit Bharat Rozgar Bill
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
DNA
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
bomb threat
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में