सर्दियों में इस हरे साग को खाने से कई बीमारियों से मिल सकती है राहत, जोड़ों के दर्द में भी मिलेगा आराम!

Makoy Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही ठंड, सुस्ती और आलस आने लगता है और वहीं यह मौसम शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का भी सुनहरा मौका देता है अगर आप इस समय खानपान पर सही से ध्यान नहीं देंगे, तो कमजोरी, जोड़ों का दर्द, सर्दी-खांसी और खून की कमी जैसी समस्याएं जल्दी घेर सकती हैं इसलिए आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए. सदियों से ऐसे कई साग-सब्जियां हैं, जो सर्दियों में शरीर को गर्मी, ताकत और रोगों से लड़ने की ताकत देती है. आपको बता दें इस साग का नाम मकोय साग है, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. मकोय में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ए, सी और कई एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से फिट रखने में मददगार है, आइए आपको इसके फायदे बताते हैं.



सर्दियों में मकोय साग के फायदे



1. खून की कमी

शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए मकोय का साग काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद आयरन शरीर में खून के बनाने में मदद करता है. रोजाना अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने को मिल सकते हैं.



2. लिवर

आयुर्वेद के अनुसार, मकोय का साग लिवर को साफ करने का भी काम करता है करता है विज्ञान की मानें तो मकोय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, इससे लिवर बेहतर तरीके से काम करता है.



3. पाचन

मकोय के साग का सेवन अगर आप रोजाना करते हैं, तो अपच, गैस की समस्या से भी आप छुटकारा पा सकते हैं आपके पाचन की गड़बड़ी को दूर करने के लिए ये मददगार साबित होता है.



4. जोड़ों के दर्द

जोड़ों के दर्द और सूजन सर्दियों में काफी ज्यादा बढ़ जाता है. आयुर्वेद में मकोय को सूजन कम करने वाला माना गया है. इस खास साग का रोजाना सेवन करने से घुटनों, कमर और जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है.



5. त्वचा की चमक

त्वचा रोगों में भी मकोय का साग काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. फोड़े-फुंसी, खुजली और दाग-धब्बों में सुधार का भी काम करता है. त्वचा को अंदर से चमकाने के लिए आप इस साग को खा सकते हैं.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.