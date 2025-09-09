51 की उम्र में मलाइका अरोड़ा ने बताया अपना फिटनेस सीक्रेट, प्लेट नहीं, इस बर्तन में खाना पसंद करती हैं

Malaika Arora Fitness Secrets: बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर मलाइका अरोड़ा फिलहाल 51 साल की की हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो फिटनेस के मामले में यंग्सटर्स को टक्कर देती हैं. उन्होंने ने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का राज़ शेयर क्या है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट में सोहा अली खान (Soha Ali Khan) के साथ कुछ खास बातें बताईं हैं.

प्लेट में खाना नहीं खातीं मलाइका

मलाइका ने बताया कि उन्हें घर का बना सादा खाना पसंद है, उन्होंने कहा, "घी मेरा सुपरफूड है. मैं खाने के पोर्शन पर कंट्रोल रखने में पूरा यकीन रखती हूं. मैं सचमुच यही करती हूं. मैं प्लेट में कम ही खाती हूं. मैं हमेशा कटोरी में खाती हूं. ज्यादातर, मैं घर पर ही खाती हूं."

नींद भी जरूरी

इस बात पर जोर देते हुए मलाइका ने कहा कि हमारे जीवन में सबसे "कम आंका जाने वाला पहलू नींद है," मलाइका ने सभी से एक्सरसाइज करने की गुजारिश की. उन्होंने आगे कहा, "अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, चाहे कुछ भी हो. योग ने मेरी बहुत मदद की है. अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अपने शरीर की सुनें."

पोर्शन कंट्रोल करने से क्या होगा?

मशहूर डाइटीशियन (Ayushi Yadav) का कहना है कि बिना सोचे समझे खाने से सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है, इससे वजन बढ़ने का खतरा भी होता है. मलाइका की तरह फूड पोर्शन पर कंट्रोल करके आप काफी हद तक फिटनेस हासिल कर सकते हैं. अगर आप ज्यादा कैलोरी इनटेक करेंगे तो इसका असर फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर पड़ सकता है. इससे पेट फूलना कम होता है, डाइजेशन बेहतर होता है, और ब्लड शुगर लेवल पर भी कंट्रोल किया सकता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बेहद कम हो जाता है.

मलाइका की फेवरेट ड्रिंक्स

इसके अलावा मलाइका अक्सर इस बात को बताती हैं कि वो सुबह उठकर गर्म पानी पीती हैं. साथ ही वो गाजर का हेल्दी जूस भी पीना पसंद करती हैं. ये दोनों ड्रिंक्स वेट कंट्रोल करने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही स्किन की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं.



