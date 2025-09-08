फिटनेस के लिए मलाइका अरोड़ा सुबह कौन-कौन सी हेल्दी ड्रिंक्स पीती हैं? 51 की एज में भी लगती हैं हसीन

Malaika Arora Morning Drinks: बॉलीवुड में जब भी फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल और योग की बात होती है, तो मलाइका अरोड़ा का नाम सबसे पहले जुबां पर आता है. वह सिर्फ एक अभिनेत्री या डांसर नहीं हैं, बल्कि एक प्रेरणा हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने दिन की शुरुआत अच्छे और सकारात्मक तरीके से करना चाहते हैं. 8 सितंबर (सोमवार) को मलाइका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी सुबह की झलक शेयर की. उनकी इस स्टोरी ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा.

मलाइका का मॉर्निंग सेटअप

इस इंस्टाग्राम स्टोरी में मलाइका ने अपने मॉर्निंग सेटअप की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक गोल्डन कलर की ट्रे रखी हुई नजर आ रही है. इस ट्रे पर कई हेल्दी ड्रिंक्स सजाए गए थे. सबसे पहले बाईं ओर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में गर्म पानी रखा दिखा, जिसमें मेटल का स्ट्रॉ रखा हुआ था. ये आमतौर पर सुबह उठते ही बॉडी को हाइड्रेट करने और डिटॉक्स के लिए पीया जाता है.

गाजर का जूस

इसके बाद एक ढक्कन और स्ट्रॉ वाला कप रखा था. इसे देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें शायद जूस या स्मूदी जैसा कोई हेल्दी ड्रिंक होगा. वहीं, तीसरा कप एक ब्लेंडिंग शेकर है, जिसमें गाजर का जूस दिख रहा था. इसके साथ ही एक छोटा सा पीले रंग का जार भी नजर आया, जिस पर नीले-सफेद चेक डिजाइन का ढक्कन था. यह कोई हेल्दी पेस्ट से भरपूर घरेलू टॉनिक हो सकता है. इस तस्वीर से साफ है कि मलाइका की सुबह हेल्दी ड्रिंक्स से होती है.

फिटनेस के लिए क्या करती हैं?

मलाइका कई बार इंटरव्यू में ये बात कह चुकी हैं कि फिट रहने के लिए उन्हें किसी बहुत बड़े जिम या भारी-भरकम मशीनों की जरूरत नहीं होती. उनका मानना है कि शरीर को सेहतमंद रखने के लिए रेगुलर रूटीन और सही डाइट सबसे जरूरी है.

सिंपल चीजों से दिन की शुरुआत

एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीती हैं, फिर योग या स्ट्रेचिंग करती हैं. इसके बाद वह फ्रेश जूस लेती हैं, जो उन्हें दिनभर तरोताजा बनाए रखता है. वो मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ का अहम हिस्सा मानती हैं और कहती हैं कि ये उन्हें दिमागी तौर से शांत और मजबूत बनाता है. उन्होंने बताया था कि वो खाने में बहुत सिंपल चीजें पसंद करती हैं और जंक फूड से दूरी बनाए रखती हैं.

