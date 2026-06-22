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चेहरे पर आएगा ग्लो, आम के छिलकों से बना लें फेस पैक

आम के छिलकों से आप फेस मास्क बना सकते हैं. इस फेस मास्क को लगाने से चेहरे पर ग्लो आएगा. आइए जानते हैं आम के छिलके से फेस मास्क कैसे बनाएं.

Written ByShilpa
Published: Jun 22, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:48 PM IST
चेहरे पर आएगा ग्लो, आम के छिलकों से बना लें फेस पैक

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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