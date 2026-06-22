गर्मियों के मौसम लगभग हर घर में आम आते हैं. आम खाने के बाद छिलकों को फेंक देते हैं. क्या आप जानते हैं आम के छिलकों से आप फेस मास्क बना सकते हैं. आम के छिलकों को फेंकने की बजाए आप इसे सूखा लें और पाउडर बना लें. इसके बाद इस पाउडर का फेस मास्क बना लें.
आम के छिलकों से बना फेस मास्क लगाने से चेहरे पर ग्लो आएगा. इस पैक को आप हफ्ते में 2 बार चेहरे पर लगा सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर आम के छिलके से फेस पैक कैसे बनाएं. चलिए जानते हैं फेस मास्क बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका.
सबसे पहले आम के छिलकों को पानी में डालकर अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद छिलकों को धूप में सूखा लें. तेज धूप में आम के छिलकों को सूखाने के बाद छिलकों को मिक्सी में डालकर पाउडर बना लें. बारीक पाउडर तैयार कर लें. इसके बाद इस पाउडर का इस्तेमाल फेस पैक बनाने के लिए करें.
एक चम्मच आम के छिलकों का पाउडर लें. इसमें गुलाब जल मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट आप चेहरा धो लें.
आप आम के छिलकों के पाउडर को दही के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं. दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि चेहरे के दाग-धब्बों और पिग्मेंटेशन को कम करने में असरदार है. इस फेस मास्क को लगाने से डेड स्किन सेल्स रिमूव हो सकते हैं. इस फेस मास्क का इस्तेमाल करने से स्किन पर निखार बढ़ जाता है.
चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए आम के छिलकों के पाउडर को कच्चे दूध में मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. कच्चा दूध स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाने में मदद करता है. स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए आप हफ्ते में 2 बार इस फेस मास्क को चेहरे पर लगा सकते हैं.
अगर चेहरे पर स्क्रब करना चाहते हैं तो आप आम के छिलकें के पाउडर को कॉफी पाउडर के साथ मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. कॉफी, आम के छिलके पाउडर में नारियल तेल मिलाकर चेहरे पर लगाकर स्क्रब करें. इससे स्किन की रंगत साफ हो जाएगी.
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