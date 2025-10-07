क्लाइमेट चेंज ने ली लाखों लोगों की जान, जानिए कौन से साल की तपती गर्मी बनी बड़ी वजह

Death Due To Climate Change: क्लाइमेट चेंज का दंश पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है, जिसके जिम्मेदार हम इंसान ही हैं. इसलिए तो ग्लेशियर का तेजी पिघलना, बिन मौसम बरसात और बाढ़ से होने वाली तबाही हर जगह दिख रही है. ऑस्ट्रेलिया की एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक, 2023 की भीषण गर्मी से तकरीबन एक लाख मौतें इंसानों के जरिए पैदा होने वाले जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हैं.

हर 10 लाख आबादी पर इतनी मौतें

7 अक्टूबर 2025 को रिलीज की गई इस स्टडी में पाया गया कि 2023 में हद से ज्यादा गर्मी के कारण दुनिया भर में तकरीबन 1,78,486 एक्सट्रा मौतें हुईं, जो हर 10 लाख पर 23 मौतों के बराबर है, जिनमें से आधे से ज्यादा मौतें मैनमेड क्लाइमेट चेंज के कारण हुईं.

कैसे की गई स्टडी?

रिसर्चर्स की इंटरनेशनल टीम ने 67 देशों और रीजन के 2,013 लोकेशंस से जलवायु और मृत्यु दर के आंकड़ों को एनालाइज किया, जिससे पता चला कि भीषण गर्मी से जुड़ी तकरीबन 54 फीसदी मौतें (लगभग 97,000 मौतें) मैनमेड क्लाइमेट चेंज की वजह से हुईं. रिसर्चर्स ने पाया कि 2023 की हीटवेव रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल के दौरान आईं, जो प्री-इंडस्ट्रियल लेवल से 1.45 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था.

यूरोप में हीटवेव से मौतें

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी और ग्लोबल पार्टनर के रिसर्चर्स के मुताबिक, दक्षिणी यूरोप में 2023 की हीटवेव मृत्यु दर सबसे ज्यादा 120 प्रति मिलियन दर्ज की गई, जिसके बाद पूर्वी और पश्चिमी यूरोप का नंबर आता है.

हीटवेव से बढ़ी ये बीमारियां

स्टडी में कहा गया है कि हीटवेव से जुड़ी मौतें उत्तरी गोलार्ध ( Northern Hemisphere) के सबट्रॉपिकल और टेम्प्रेचर जोंस में कंसंट्रेटेड थीं, जहां लंबे टाइम तक एक्सट्रीम टेम्प्रेचर ने कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी और दूसरे क्रोनिक कंडीशंस को बढ़ा दिया.

कैसे घटेंगे मौत के आंकड़े

इसमें कहा गया है कि फाइंडिंग्स "बढ़ती ग्लोबल वॉर्मिंग के कॉन्टेक्स में भविष्य में मृत्यु दर के बोझ को कम करने के लिए एडेप्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन और क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी की तुरंत जरूरत को हाइलाइट करते हैं.

बढ़ेगा समंदर का लेवल

15 सितंबर को जारी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ते समंदर के लेवल से लाखों ऑस्ट्रेलियाई घरों को खतरा होगा और अगर ग्लोबल वॉर्मिंग 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाती है, तो गर्मी से जुड़ी मौतें दोगुनी से ज्यादा हो जाएंगी.

सागर में समा जाएंगे इतने घर

ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट सर्विस (सबट्रॉपिकल) द्वारा जारी ऑस्ट्रेलिया के पहले नेशनल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट (NCRA) में पाया गया कि अगर टेम्प्रेचर में इजाफा प्री-इंडस्ट्रियल लेवल से 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, तो 2050 तक 15 लाख कोस्टल होम्स बढ़ते सी लेवल के कारण खतरे में पड़ जाएंगे. रिपोर्ट में ये भी कहा कहा गया है कि अगर तापमान में इजाफा 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, तो 2090 तक 30 लाख से ज्यादा घर बढ़ते समुद्र स्तर के कारण खतरे में पड़ जाएंगे.

इंसान ही है क्लाइमेट चेंज की वजह

क्लाइमेट चेज टेम्प्रेचर और मौसम के मिजाज में लॉन्ग टर्म शिफ्ट को दिखाता है. ये बदलाव कुदरती हो सकते हैं, सूर्य की गतिविधि में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण. लेकिन 1800 के दशक से, ह्यूमन एक्टिविटीज जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण रही हैं, खासकर कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल के जलने के कारण. फॉसिल फ्यूल के जलने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे एक कंबल की तरह काम करते हैं, सूर्य की गर्मी को रोकते हैं और तापमान बढ़ाते हैं.

कौन से फैक्टर्स हैं जिम्मेदार?

क्लाइमेट चेंज का कारण बनने वाली मेन ग्रीनहाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं. मिसाल के तौर पर, कार चलाने के लिए गैसोलीन या इमारतों को गर्म करने के लिए कोयले के इस्तेमाल से ये इमिशन होते हैं. जमीन साफ करने और जंगलों को काटने से भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो सकता है. खेती, तेल और गैस ऑपरेशंस मीथेन इमिशन के मेजर सोर्स हैं. एनर्जी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, खेती और लैंड यूज ग्रीनहाउस गैसों का इमिशन करने वाले मेन फैक्टर्स में से हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)