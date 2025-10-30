Advertisement
Masala Pasta Recipe At Home: सिर्फ 10 मिनट में ऐसे बनाएं मसाल पास्ता, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा बनाने का तरीका

Masala Pasta Recipe At Home: अगर आप पास्ता प्रेमी हैं तो ये खबर आपके के लिए हैं. पास्ता एक ऐसी चीज है, जो मिनटों में तैयार होती है और इसके चाहने वाले लाखों में हैं. इस आर्टिकल में हम आपके लिए घर पर मिनटों में तैयार हो जाने वाले मसाला पास्ता की शानदार रेसिपी लाए हैं. 

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 30, 2025, 02:30 PM IST
Masala Pasta Recipe
Masala Pasta Recipe

Masala Pasta Recipe At Home: इस दुनिया में फास्टफूड खाने के शौकीनों की भरमार है. खाने से प्यार करने वाले लोग हर जगह का फूड ट्राई करते हैं. कुछ फूड ऐसे होते हैं, जो उनके दिल में बस जाते हैं. उसे वो हर जगह खाना चाहते हैं. उनका दिल बार-बार उस फूड पर आता है. इन फू्डस में पास्ता भी शामिल है. अगर आप पास्ता से प्यार करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. आपने रेस्टोरेंट में कई बार पास्ता खाया होगा, अच्छा भी लगा होगा, लेकिन अगर आपको अपने घर पर ही रेस्टोरेंट से बेहतर स्वाद मिल जाए तो क्या कहेंगे? जी हां, हम यहां आपको ऐसी मसाला पास्ता रेसिपी लाए हैं, जिसे एक बार ट्राई करने से आप बार-बार इसे बनाएंगे.

महज कुछ मिनटों में तैयार होने वाले मसाला पास्ता क ये देसी मसाला पास्ता रेसिपी आपकी फेवरिट बनने वाली है. खास बात ये है कि इस रेसिपी से तैयार मसाला पास्ता को बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, बड़े बार-बार मागेंगे और दोस्तों की पार्टी में तो यह मिनटों में खत्म हो जाएगा. तो चलिए, बनाते हैं देसी तड़के वाला चटपटा मसाला पास्ता...रेसिपी जानने से पहले आपको इसमें डलने वाले सामान की लिस्ट देख लेनी चाहिए, जो नीचे दी गई है.

मसाला पास्ता के लिए जरूरी सामान की लिस्ट

  • पास्ता – 1 कप
  • पानी –4 कप (उबालने के लिए)
  • नमक – स्वादानुसार
  • तेल – 2 बड़े चम्मच
  • काली मिर्च – ¼ चम्मच
  • गाजर – ⅓ कप (बारीक)
  • शिमला मिर्च – ¼
  • कप मटर – ¼ कप
  • हरा धनिया – 2 चम्मच
  • गरम मसाला – ¼ चम्मच
  • चीज – 2–3 चम्मच (ऑप्शनल)
  • हल्दी – ¼ चम्मच
  • प्याज – 1 (बारीक कटा)
  • अदरक-लहसुन पेस्ट – ½ चम्मच
  • टमाटर – 2 (बारीक कटे)
  • लाल मिर्च पाउडर – ½ चम्मच
  • जीरा पाउडर – ¼ चम्मच
  • धनिया पाउडर – ½ चम्मच

पास्ता कैसे उबालें?

  1. सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 4 कप पानी उबालें.
  2. इसके बाद उसने में नमक डालें और पास्ता डाल दें.
  3. पास्ता नरम होने तक पकाएं (ज्यादा गलने न दें).
  4. इसके बाद आप पानी छानकर पास्ता अलग रखें.

मसाला कैसे तैयार करें?

  • कड़ाही में तेल गरम करें.
  • प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें.
  • अब अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर खुशबू आने तक पकाएं.
  • टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं.
  • फिर हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, धनिया और काली मिर्च डालें.

अब डालें सब्जियों का तड़का

  • ऊपर मासाल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सब्जियां डलेंगी.
  • सबसे पहले गाजर, मटर और शिमला मिर्च मिलाएं.
  • फिर थोड़ा नमक डालें और इसे एक मिनट तक चलाएं.
  • अब आधा कप पानी डालकर ढक दें और सब्जियों को नरम होने दें.
  • फिर उबला पास्ता पैन में डालें और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करें.
  • फिर हरा धनिया और थोड़ा गरम मसाला डालकर चलाएं.
  • अगर पसंद हो चीज ऊपर से चीज़ घिसकर डालें.
  • इस तरह आपका मसाला पास्ता बनकर तैयार हो जाएगा.
  • इसे गर्म-गर्म परोसें और ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं.

ये भी पढ़ें: Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

Masala Pasta Recipe

