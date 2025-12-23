Advertisement
trendingNow13050609
Hindi Newsलाइफस्टाइलWeight Loss के लिए कौन सा योग करें? मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और पेट की चर्बी कम करने के हैं बेहतरीन उपाय

Weight Loss के लिए कौन सा योग करें? मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और पेट की चर्बी कम करने के हैं बेहतरीन उपाय

Matsyasana Benefit for Weight Loss: अनहेल्दी लाइफस्टाइल में फिट रहने के लिए लोग 'योग' का सहारा लेते हैं. ऐसे में 'मत्स्यासन' एक ऐसा योग है, जो वजन घटाने में आपकी मदद कर सकता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 01:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weight Loss के लिए कौन सा योग करें? मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और पेट की चर्बी कम करने के हैं बेहतरीन उपाय

Matsyasana Benefits: आज की बिजी लाइफस्टाइल में हर इंसान फिट रहने की कोशिश कर रहा है. लेकिन ऑफिस में लंबे समय तक बैठे रहना, अनहेल्दी खानपान, स्ट्रेस और थकान के कारण लोगों में मोटापा एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. समय न होने के कारण लोग जिम या एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं. ऐसे में मोटापा घटाने के लिए योग लोगों की मदद कर रहा है. इसमें 'मत्स्यासन' एक ऐसा योग है, जो वेट घटाने में आपके लिए मददगार साबिक हो सकता है. 

 

मत्स्यासन का अर्थ
'मत्स्यासन' योग के रेगुलर प्रैक्टिस से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, डाइजेशन सिस्मट मजबूत होता है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं. 'मत्स्यासन' संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है. इसमें 'मत्स्य' का मतलब मछली और 'आसन' का मतलब बैठने की मुद्रा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मछली की तरह होती है शरीर की मुद्रा 
दरअसल, यह आसन करने के दौरान शरीर की मुद्रा मछली की तरह होती है, जिसमें छाती को ऊपर की ओर उठाया जाता है और सिर को पीछे की तरफ झुकाया जाता है.

 

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?
आयुष मंत्रालय की माने तो, मत्स्यासन पेट की मसल्स पर सीधा असर डालता है, जिससे वहां जमा फैट, कब्ज और डाइजेशन सिस्टम में सुधार होता है. इसी के साथ ही रीढ़ लचीली होती है और स्ट्रेस कम करने में भी मदद मिलती है. 'मत्स्यासन' को सही तरीके से करने पर पेट की नसों और मसल्स में खिंचाव पड़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और फैट धीरे-धीरे कम होने लगता है.

 

कैसे करें मत्स्यासन?
इसे करने की विधि बेहद आसान है. योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, फिर पैर सीधे मिलाकर रखें. अब अपने हाथों को कूल्हों के नीचे रखें, और हथेलियां नीचे की ओर ले जाएं. कोहनियों से सहारा लेकर सांस भरते हुए छाती और सिर को ऊपर उठाएं. सिर के पिछले हिस्से को जमीन पर टिकाएं, लेकिन वजन कोहनियों पर रखें (गर्दन पर दबाव न डालें). अपनी क्षमता अनुसार कुछ सेकंड तक इसी मुद्रा में रहें, गहरी सांस लें. सामान्य स्थिति में लौटें. शुरुआत में 3-5 बार दोहराएं.

 

इस लोगों को बरतनी चाहिए सावधानी
हालांकि, शुरुआत में इसे करने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन जब करने लगेंगे तो ये धीरे-धीरे आसान हो जाएगा. माइग्रेन या गर्दन/पीठ की गंभीर चोट वाले लोगों को इससे बचना चाहिए या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह पर ही करें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Matsyasana benefitsmatsyasana ke fayde

Trending news

बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
Dipu Chandra das
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
Haseen Mastan Mirza
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
Renu Chaudhary Controversy
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
Logistics Manager Murder
हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP
IPS Sadanand Vasant Date
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP
IGMC हॉस्पिटल के वार्ड में मरीज पर हमला करने का वीडियो वायरल, डॉक्टर सस्पेंड
Viral Video Of Assault Patient
IGMC हॉस्पिटल के वार्ड में मरीज पर हमला करने का वीडियो वायरल, डॉक्टर सस्पेंड
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
Atal Sansmaran
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!