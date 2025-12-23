Weight Loss के लिए कौन सा योग करें? मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और पेट की चर्बी कम करने के हैं बेहतरीन उपाय

Matsyasana Benefits: आज की बिजी लाइफस्टाइल में हर इंसान फिट रहने की कोशिश कर रहा है. लेकिन ऑफिस में लंबे समय तक बैठे रहना, अनहेल्दी खानपान, स्ट्रेस और थकान के कारण लोगों में मोटापा एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. समय न होने के कारण लोग जिम या एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं. ऐसे में मोटापा घटाने के लिए योग लोगों की मदद कर रहा है. इसमें 'मत्स्यासन' एक ऐसा योग है, जो वेट घटाने में आपके लिए मददगार साबिक हो सकता है.

मत्स्यासन का अर्थ

'मत्स्यासन' योग के रेगुलर प्रैक्टिस से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, डाइजेशन सिस्मट मजबूत होता है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं. 'मत्स्यासन' संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है. इसमें 'मत्स्य' का मतलब मछली और 'आसन' का मतलब बैठने की मुद्रा है.

मछली की तरह होती है शरीर की मुद्रा

दरअसल, यह आसन करने के दौरान शरीर की मुद्रा मछली की तरह होती है, जिसमें छाती को ऊपर की ओर उठाया जाता है और सिर को पीछे की तरफ झुकाया जाता है.

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?

आयुष मंत्रालय की माने तो, मत्स्यासन पेट की मसल्स पर सीधा असर डालता है, जिससे वहां जमा फैट, कब्ज और डाइजेशन सिस्टम में सुधार होता है. इसी के साथ ही रीढ़ लचीली होती है और स्ट्रेस कम करने में भी मदद मिलती है. 'मत्स्यासन' को सही तरीके से करने पर पेट की नसों और मसल्स में खिंचाव पड़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और फैट धीरे-धीरे कम होने लगता है.

कैसे करें मत्स्यासन?

इसे करने की विधि बेहद आसान है. योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, फिर पैर सीधे मिलाकर रखें. अब अपने हाथों को कूल्हों के नीचे रखें, और हथेलियां नीचे की ओर ले जाएं. कोहनियों से सहारा लेकर सांस भरते हुए छाती और सिर को ऊपर उठाएं. सिर के पिछले हिस्से को जमीन पर टिकाएं, लेकिन वजन कोहनियों पर रखें (गर्दन पर दबाव न डालें). अपनी क्षमता अनुसार कुछ सेकंड तक इसी मुद्रा में रहें, गहरी सांस लें. सामान्य स्थिति में लौटें. शुरुआत में 3-5 बार दोहराएं.

इस लोगों को बरतनी चाहिए सावधानी

हालांकि, शुरुआत में इसे करने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन जब करने लगेंगे तो ये धीरे-धीरे आसान हो जाएगा. माइग्रेन या गर्दन/पीठ की गंभीर चोट वाले लोगों को इससे बचना चाहिए या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह पर ही करें.

