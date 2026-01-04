Advertisement
मोटापे का काल है ये जड़ी-बूटी, पिघला देगी चर्बी; जानें मेदोहर गुग्गुलु के फायदे

मोटापे का काल है ये जड़ी-बूटी, पिघला देगी चर्बी; जानें 'मेदोहर गुग्गुलु' के फायदे

Medohar Guggulu Benefits: आज के समय में मोटापा एक आम समस्या बन गई है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग लाख कोशिश करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आयुर्वेद में इसका एक जोरदार इलाज है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 02:41 PM IST
मोटापे का काल है ये जड़ी-बूटी, पिघला देगी चर्बी; जानें 'मेदोहर गुग्गुलु' के फायदे

Weight Loss Ayurvedic Remedies: देशभर में मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुकी है. इस बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जागरूक किया है. मोटापा केवल एक वजन बढ़ने की समस्या नहीं है, बल्कि इससे कई खतरनाक बीमारियों भी जुड़ी हुई है. शरीर को यह कमजोर और रोगी बना देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में मोटापे का इलाज है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं.

 

मोटापा का इलाज है मेदोहर गुग्गुलु 
मेदोहर गुग्गुलु न केवल शरीर के बढ़ते वेट को कंट्रोल करके उसे घटाता है. बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है. मेदोहर गुग्गुलु मुख्य तौर पर गुग्गुल वृक्ष की गोंद से लिया जाता है और इसमें अन्य जड़ी-बूटियों को मिलाकर मेदोहर गुग्गुलु तैयार होता है, जिसे मोटापे के अलावा कई अन्य बीमारियों में भी काम लिया जाता है.

मेदोहर गुग्गुलु के गुण
मेदोहर गुग्गुलु में हरड़, बहेड़ा, सोंठ, काली मिर्च, पिप्पली, विडंग, चित्रकमूल और नागरमोथा जैसी जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है. ये सभी जड़ी-बूटियां मिलकर शरीर को कई तरह के लाभ देती हैं. जैसे हरड़, बहेड़ा और आंवला मिलकर पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियों को कम करते हैं और पेट की पाचन शक्ति को भी बढ़ाते हैं. वहीं त्रिकटु फैट मेटाबॉलिज्म और पाचन शक्ति को बढ़ाने और पेट साफ करने में भी सहायक है.

 

मेदोहर गुग्गुलु के फायदे
अब जानते हैं कि मेदोहर गुग्गुलु का सेवन शरीर को कितने फायदे पहुंचा सकता है. मेदोहर गुग्गुलु मुख्यत शरीर के वजन को नियंत्रित करता है और पेट और जांघों की चर्बी को कम करने में मदद करता है. सीमित मात्रा में सेवन किया जाए तो इसके दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं.

 

खराब कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा दिलाता है मेदोहर गुग्गुलु 
दूसरा, ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने में मदद करता है. ट्राइग्लिसराइड्स में पाई जाने वाली वसा रक्त को दूषित करती है और उसे गाढ़ा भी बनाती है. ऐसे में हृदय से जुड़े रोगों का जोखिम बढ़ जाता है.

 

घुटनों और कमर दर्द से राहत
अगर घुटनों में दर्द या कमर दर्द की परेशानी है तो मेदोहर गुग्गुलु दर्द निवारक की तरह काम करता है. क्योंकि इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. ये शरीर के दर्द और सूजन को कम करते हैं. इसके अलावा अगर फैटी लिवर की परेशानी है तो भी ये असरकारक है. ये लिवर पर जमा फैट को काटने का काम करता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

medohar guggulu benefits medohar guggulu for weight loss

