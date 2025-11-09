Advertisement
Memory Boosting foods: दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज दौड़ाएंगे ये 5 फूड, याददाश्त होगी मजबूत

Memory Boosting foods: अगर आप चीजों को भूलने लगने हैं. उन्हें याद करने में मुश्किल होती है, दिमाग काम नहीं कर पाता है तो याददाश्त कमजोर होने के संकेत हो सकते हैं. नींद की कमी, तनाव, पोषण की कमी, लगातार बैठे रहना या कुछ बीमारियों के चलते याददाश्त कमजोर कर सकती हैं, इसलिए सही खान-पान बहुत जरूरी है. यहां उन 5 फूड के बारे में बताया गया है, जो दिमाग की सेहत का खास ख्याल रखती हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 09, 2025, 10:04 AM IST
Memory Boosting foods: शरीर एक मशीन की तरह है और इसे चलाने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है. जैसे शरीर को ताकत के लिए खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग कुछ खास पोषक तत्वों के दम पर काम करता है. अगर दिमाग हेल्दी रहेगा, तो याददाश्त मजबूत रहेगी, ध्यान लगाने में आसानी होगी और उम्र बढ़ने पर दिमाग जल्द कमजोर नहीं होगा. बहुत से लोग दिमाग के लिए दवाइयां और सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन असल में कुछ खाने की चीजें भी दिमाग को फिट रखने में बड़ी मदद करती हैं. कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है. यहां 5 ऐसे फूड्स हैं जो दिमाग को मजबूत और एक्टिव रखने में मदद करते हैं.

1. संतरा 

संतरा विटामिन C से भरपूर होता है. ये दिमाग को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, ध्यान बढ़ाता है और दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करता है. रोज एक संतरा खाना दिमाग के लिए काफी फायदेमंद है.

2. ब्लूबेरी  

यह छोटा सा फल दिमाग का बड़ा दोस्त है. ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो दिमाग को नुकसान से बचाते हैं और याददाश्त बेहतर बनाते हैं. अगर हफ्ते में 2–3 बार खाई जाए, तो दिमाग की हेल्थ पर अच्छा असर पड़ता है.

3. हल्दी 

हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि दिमाग के लिए दवा जैसी है. इसमें करक्यूमिन नाम का तत्व होता है जो सूजन कम करता है, मूड सुधारता है और याददाश्त बेहतर बनाता है. दूध या खाने में हल्दी का इस्तेमाल दिमाग को फायदा पहुंचाता है.

4. डार्क चॉकलेट 

डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनोइड्स और थोड़ी कैफीन होती है, जिससे मूड अच्छा होता है और तनाव कम होता है. इससे दिमाग एक्टिव रहता है और ध्यान लगाने में मदद मिलती है.ध्यान रहे, दूध वाली या ज्यादा मीठी चॉकलेट नहीं, सिर्फ डार्क चॉकलेट खाएं. 

5. कद्दू के बीज 

कद्दू के बीज मैग्नीशियम, जिंक और आयरन से भरपूर होते हैं. ये तत्व दिमाग की ऊर्जा, मूड और मेमोरी के लिए जरूरी हैं. 

दिमाग की सेहत के लिए याद रखें ये बात 

दिमाग को हेल्दी रखने और याददाश्त बढ़ाने के लिए आप बढ़िया डाइट फॉलो करें. रोज के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट और बादाम, फैटी फिश (जैसे सैल्मन), अंडे और एवोकाडो को एड कर सकते हैं. ये सभी फूड दिमाग बूस्टर के तौरे पर पहचाने जाते हैं. इनके सेवन से आपका माइंड बेहतर काम करता है. ध्यान ये भी रखें कि अत्यधिक मात्रा में फास्ट फूड खाने से बचें, क्योंकि इसमें मौजूद कुछ तत्व दिमाग की कार्यक्षमता को कम कर सकते हैं. अगर आप ज्यादा नमक खा रहे हैं तो उसे भी कम कर दें. अधिक मीठा खाना भी दिमाग को ठप्प कर देता है.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

