Advertisement
trendingNow12949255
Hindi Newsलाइफस्टाइल

मोनोपॉज के बाद हेल्दी रहना है आसान, डाइट में शामिल कर लें ये 4 सुपरफूड्स

महिलाओं के जीवन में मोनोपॉज एक ऐसा स्टेज है जब हार्मोनल बदलाव शरीर और हेल्थ पर गहरा असर डालता है. इस समय हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ सकता है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी जल्दी महसूस होने लगती है. आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जिसे मोनोपॉज के बाद डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोनोपॉज के बाद हेल्दी रहना है आसान, डाइट में शामिल कर लें ये 4 सुपरफूड्स

50 की उम्र के बाद महिलाओं में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं कई महिलाएं मेनोपॉज से गुजरती है जिस वजह से उनकी हेल्थ पर इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है. मोनोपॉज के बाद महिलाओं को कुछ खास सुपरफूड्स अपने डाइट में शामिल करने चाहिए जिससे हड्डियां मजबूत रहती है और सेहत बनी रहती है. मोनोपॉज के बाद महिलाओं को ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ उम्र का स्टेज नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जब वे अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं. आज हम आपको बताएंगे मेनोपॉज के बाद महिलाओं को किन सुपर फूड्स को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

डेयरी प्रोडक्ट्स
दूध, पनीर और दही में कैल्शियम और विटामिन D भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. मोनोपॉज के दौरान महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमजोरी का खतरा बढ़ जाता है. रोजाना एक गिलास दूध या थोड़ी मात्रा में पनीर खाने से हड्डियों को जरूरी पोषण मिलता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां
पालक, मेथी, ब्रोकोली और सरसों के पत्ते विटामिन K, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होते हैं. मेनोपॉज के बाद इन्हें अपने डाइट में शामिल करने से आपको कई तरह के फायदे देखने को मिल सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

नट्स 
बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन E प्रचुर मात्रा में होता है. ये दिल और दिमाग के लिए भी फायदेमंद हैं और मोनोपॉज के दौरान होने वाले हॉर्मोनल असंतुलन को संतुलित करने में मदद करते हैं

सॉयाबीन
सोया में फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी को संतुलित करने में मदद करते हैं. सोया मिल्क, टोफू या सोया बीन्स का सेवन हड्डियों की मजबूती के साथ ही दिल और मेटाबॉलिज्म के लिए भी फायदेमंद है.

हेल्दी लाइफस्टाइल
एक हेल्दी डाइट के अलावा मोनोपॉज के बाद महिलाओं को हाइड्रेशन और एक्सरसाइज का खास ध्यान रखना चाहिए. रोजाना 1.5 से 2 लीटर पानी पीना, हल्की-फुल्की वॉक करना या योग करना हड्डियों और शरीर की मांसपेशियों के लिए जरूरी है. इसके अलावा 8 से 10 घंटे की नींद लेना और तनाव को कम करना भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है.

Disclaimer 
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

menopause diet tipsmenopause diet

Trending news

मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
kerala news in hindi
मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
High court
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
india us trade deal
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
Pahalgam
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
Crime news in Hindi
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
Durga Visarjan procession 2025
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
tamil nadu vandalur zoo
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
Karnataka News
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
;