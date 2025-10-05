मोनोपॉज के बाद हेल्दी रहना है आसान, डाइट में शामिल कर लें ये 4 सुपरफूड्स

50 की उम्र के बाद महिलाओं में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं कई महिलाएं मेनोपॉज से गुजरती है जिस वजह से उनकी हेल्थ पर इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है. मोनोपॉज के बाद महिलाओं को कुछ खास सुपरफूड्स अपने डाइट में शामिल करने चाहिए जिससे हड्डियां मजबूत रहती है और सेहत बनी रहती है. मोनोपॉज के बाद महिलाओं को ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ उम्र का स्टेज नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जब वे अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं. आज हम आपको बताएंगे मेनोपॉज के बाद महिलाओं को किन सुपर फूड्स को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

डेयरी प्रोडक्ट्स

दूध, पनीर और दही में कैल्शियम और विटामिन D भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. मोनोपॉज के दौरान महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमजोरी का खतरा बढ़ जाता है. रोजाना एक गिलास दूध या थोड़ी मात्रा में पनीर खाने से हड्डियों को जरूरी पोषण मिलता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी, ब्रोकोली और सरसों के पत्ते विटामिन K, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होते हैं. मेनोपॉज के बाद इन्हें अपने डाइट में शामिल करने से आपको कई तरह के फायदे देखने को मिल सकते हैं.

नट्स

बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन E प्रचुर मात्रा में होता है. ये दिल और दिमाग के लिए भी फायदेमंद हैं और मोनोपॉज के दौरान होने वाले हॉर्मोनल असंतुलन को संतुलित करने में मदद करते हैं

सॉयाबीन

सोया में फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी को संतुलित करने में मदद करते हैं. सोया मिल्क, टोफू या सोया बीन्स का सेवन हड्डियों की मजबूती के साथ ही दिल और मेटाबॉलिज्म के लिए भी फायदेमंद है.

हेल्दी लाइफस्टाइल

एक हेल्दी डाइट के अलावा मोनोपॉज के बाद महिलाओं को हाइड्रेशन और एक्सरसाइज का खास ध्यान रखना चाहिए. रोजाना 1.5 से 2 लीटर पानी पीना, हल्की-फुल्की वॉक करना या योग करना हड्डियों और शरीर की मांसपेशियों के लिए जरूरी है. इसके अलावा 8 से 10 घंटे की नींद लेना और तनाव को कम करना भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है.

