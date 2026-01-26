स्ट्रेस बन सकता है गंभीर बीमारियों का कारण, आयुर्वेद से जानें मेंटल पीस और बेहतर सेहत का राज

Advertisement
Mental Health: भागदौड़ वाली जिंदगी और स्ट्रेस न केवल मन को थका रही है, बल्कि लंबे समय तक इसका असर आपकी शारीरिक सेहत पर भी पड़ता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इस समस्या के बारे में डीटेल में बताएंगे.. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:19 PM IST
Ayurvedic Healing: आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का प्रेशर, पैसों की किल्लत, रिश्तों की खटास, फ्यूचर की टेंशन और हर समय कुछ बेहतर करने और दिखने की होड़ हमारे मन को बुरी तरह से थका देती है. शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आता और लगता है कि ये सिर्फ मामूली मानसिक परेशानी है, लेकिन जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहा है, तो उसका असर हमारी सेहत पर बुरी तरह से दिखता है. बार-बार सिर दर्द, नींद की कमी, पेट की समस्या, थकान, चिड़चिड़ापन और इरेगुलर हार्ट बीट, ये पक्के संकेत हैं कि आपके मन की उलझनें अब आपके शरीर को कमजोर कर रही है. 

 

क्या कहता है आयुर्वेद?
आयुर्वेद मानता है कि मन और शरीर अलग-अलग नहीं हैं. दोनों एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं. मन में असंतुलन होता है तो शरीर के दोष (वात, पित्त और कफ) भी बिगड़ने लगते हैं. लगातार चिंता और डर से वात दोष बढ़ता है, जिससे घबराहट, अनिद्रा और जोड़ों में दर्द होने लगता है.

गुस्सा और तनाव का शरीर पर असर
गुस्सा और तनाव पित्त को बढ़ाते हैं, जिससे एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर और त्वचा की समस्याएं पैदा होती हैं. वहीं उदासी और सुस्ती कफ को बढ़ाकर मोटापा, सुस्ती और कमजोर पाचन का कारण बनती हैं. इसलिए आयुर्वेद में इलाज की शुरुआत शरीर से नहीं, बल्कि मन को शांत करने से की जाती है.

 

मन को बैलेंस रखने पर आयुर्वेद की सलाह
मन को संतुलित रखने के लिए आयुर्वेद सबसे पहले दिनचर्या सुधारने पर जोर देता है. सुबह जल्दी उठना, सूरज की रोशनी में कुछ देर टहलना और दिन की शुरुआत गहरी सांसों के साथ करना मन को हल्का करता है. रोज 10-15 मिनट तिल या नारियल तेल से सिर और पैरों की मालिश करने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और तनाव कम महसूस होता है. भोजन भी मन की स्थिति पर असर डालता है, इसलिए बहुत ज्यादा तीखा, तला-भुना और कैफीन से भरा खाना कम करना चाहिए. इसकी जगह हल्का, सादा और गर्म भोजन जैसे दाल, सब्जी, घी और दूध मन को स्थिर रखता है.

 

आयुर्वेदिक से पाएं स्ट्रेस छुटकारा 
आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां भी तनाव से लड़ने में बहुत मददगार हैं. अश्वगंधा शरीर को मानसिक दबाव के अनुकूल बनाती है और थकान दूर करती है. ब्राह्मी और शंखपुष्पी याददाश्त सुधारने के साथ मन को शांत करती हैं. तुलसी और गिलोय की चाय रोज पीने से मन के साथ-साथ इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है. इसके अलावा योग और प्राणायाम जैसे अनुलोम-विलोम, भ्रामरी और शवासन मन को गहरी शांति देते हैं और बेचैनी को धीरे-धीरे कम करते हैं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

