Merry Christmas Wishes: क्रिसमस पर परिवार और दोस्तों को भेजें ये शुभकामनाएं

Merry Christmas 2025: दुनियाभर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन हर कोई अपने अंदाज से मनाता है. कुछ लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं वहीं कुछ लोग चर्च जाकर प्रार्थना करके अपने त्योहार को यादगार बनाते हैं. क्रिसमस के मौके पर अक्सर लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को प्यारे संदेश भेजकर क्रिसमस विश करते हैं. वहीं कुछ लोग दोस्तों को हंसाने वाली शुभकामनाएं भेजते हैं.

1-

''आया संता आया लेकर खुशियां हजार,

बच्चों के लिए गिफ्ट और ढेर सारा प्यार

हो जाए खुशियों की आप सब पर बाहार

मुबारक हो आपको क्रिसमस का त्योहार''

2-

''सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार,

आने वाला हर दिन लाए खुशियों की त्योहार,

इस उम्मीद के साथ आओ भूलकर सारे गम

क्रिसमस में हम सब करें वेलकम''

मेरी क्रिसमस!

3-

''आपकी आंखों में सजे हों जो भी सपने

और दिल में छुपीं हों जो भी अभिलाषाएं,

ये क्रिसमस का पर्व उन्हें पूरा कर जाये.

आपके लिए है हमारी यही शुभकामनाएं''

मेरी क्रिसमस.

4-

''चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है,

और तारों ने आस्मां को सजाया है,

लेकर तौफा अमन और प्यार का,

देखो स्वर्ग से कोई फ़रिश्ता आया है''

5-

''हैप्पी क्रिसमस का ये प्यारा सा त्यौहार,

जिंदगी में लाये खुशियां अपार,

सांता क्लॉज आये आपके घर,

शुभकामनाएं हमारी करो स्वीकार''

क्रिसमस की बधाई.

6-

''खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते

सदा खुशियों से भरे हो तेरे जीवन के रास्ते

हंसी तेरे चेहरे पे रहे इस तरह

खुशबू फूल का साथ निभाती है जिस तरह''

मेरी क्रिसमस!

