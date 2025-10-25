Advertisement
कब्ज से लेकर अपच की समस्या दूर कर सकती है ये पत्तियां, जानें इसके फायदे!

मैक्सिकन मिंट एक आयुर्वेदिक पौधा है जो कि पेट संबंधी समस्या जैसे कब्ज, अपच और गैस की समस्या को दूर कर सकता है. आइए जानते हैं इस पौधे का सेवन करने का फायदे. 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:59 PM IST
कुछ छोटे पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें किचन गार्डन में लगाकर कई बीमारियों से निजात पाया जा सकता है. हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन मिंट की. आयुर्वेद में इस पौधे को कर्पूरवल्ली कहा जाता है. ये पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है. आमतौर पर भारत में इसे अजवाइन का पौधा समझा जाता है लेकिन ये अलग प्रजाति का है, जिसकी खुशबू अजवाइन जैसी होती है लेकिन गुण उससे बहुत अलग.

मैक्सिकन मिंट
मैक्सिकन मिंट को आमतौर पर भारतीय बोरेज, देसी बोरेज या मैक्सिकन मिंट के नाम से जाना जाता है. इसकी पत्तियां थोड़ी नुकीली और मोटी होती हैं. इस पौधे की खासियत है कि इसे उगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है और ये थोड़ी जगह में भी बेल की तरह फैल जाता है और इसकी ज्यादा देखभाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. अजवाइन जैसी खुशबू वाले पौधे में कई ऐसे गुण होते हैं, जो रोजमर्रा में होने वाली छोटी-छोटी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं.

मैक्सिकन मिंट के गुण 
मैक्सिकन मिंट में एंटीबायोटिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो संक्रमण से होने वाले रोगों से बचाते हैं. अगर सर्दी, खांसी या जुकाम की परेशानी है तो मैक्सिकन मिंट की पत्तियों का इस्तेमाल काढ़े या चाय के साथ मिलाकर किया जा सकता है. इसकी पत्तियां स्वाद में कड़वी नहीं होती हैं लेकिन थोड़ी तेज होती हैं. चाय के साथ इसे लेने पर इसका स्वाद बढ़ जाता है. अस्थमा या छाती में कफ जमने की परेशानी रहती है, तब भी मैक्सिकन मिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए गर्म पानी में पत्तियों को उबाल कर लिया जा सकता है और कफ की परेशानी में गर्म पानी में पत्तियां डालकर भाप भी ली जा सकती है.

इन समस्या से मिलेगी राहत 
पेट संबंधी रोगों के लिए भी मैक्सिकन मिंट लाभकारी है. गैस बनना, अपच होना और पाचन शक्ति का कमजोर होना जैसी समस्याओं में मैक्सिकन मिंट किसी दवा की तरह काम करता है. इसके रोजाना सेवन से पेट में गैस की दिक्कत कम होती है और ये पाचन की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे भूख भी लगती है. एंटीबायोटिक गुण होने की वजह से मैक्सिकन मिंट घाव को जल्दी भरने में मदद करती है. इसके अलावा चोट से होने वाली सूजन और दर्द में भी इसकी पत्तियां राहत देती हैं. कुल मिलाकर ये पौधा कई औषधियों से भरा है, जिसका इस्तेमाल बड़े से लेकर बच्चे तक के लिए किया जा सकता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

जोड़ों के दर्द से तुरंत मिलेगी राहत, बस गठिया मरीज रोजाना करें ये योगासन!

