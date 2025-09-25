Advertisement
ऑफिस से आते ही करें ये 4 माइक्रो डिटॉक्स रिचुअल्स, स्ट्रेस और थकान की हो जाएगी छुट्टी!

Micro Detox Rituals: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है. बहुत से लोग ऑफिस की थकान का बोझ ले कर घर आते हैं और घर में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है जिस वजह से परिवार में सबका मूड खराब हो जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसे डिटॉक्स रिचुअल्स के बारे में बताएंगे जिसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर के अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं.

 

Sep 25, 2025, 02:09 PM IST
ऑफिस से आते ही करें ये 4 माइक्रो डिटॉक्स रिचुअल्स, स्ट्रेस और थकान की हो जाएगी छुट्टी!

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ऑफिस के काम में काफी बिजी हो गए हैं जिस वजह से लोगों को आराम करने का मौका नहीं मिल रहा है. दिनभर मीटिंग्स, टारगेट्स और डेडलाइन को पूरा करने के बाद जब लोग घर लौटते हैं तो दिमाग और शरीर दोनों ही काफी थका हुआ महसूस होता है. स्ट्रेस के कारण लोगों का मूड भी खराब हो जाता है और नींद भी सही से नहीं आती जिस वजह से घर के लोगों से भी कई बार लड़ाई हो जाती है. आज हम आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे डिटॉक्स रिचुअल्स के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप ऑफिस से आने के बाद अपने स्ट्रेस और थकान को कम कर सकते हैं.

पैर डिटॉक्स
माइक्रो डिटॉक्स रिचुअल्स को अपनाने के लिए आपको अपने पूरे दिन से केवल 10 से 15 मिनट का समय निकालने की जरूरत पड़ेगी. ऑफिस से लौटने के बाद एक टब या बाल्टी में गुनगुना पानी भर कर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें. अब इस पानी में 10 मिनट तक अपने पैर डुबोकर बैठें.  नमक वाला पानी थके हुए पैरों को तुरंत आराम देने में मददगार साबित हो सकता है.

डिजिटल डिटॉक्स
ऑफिस से घर पहुंचते ही सबसे पहले फोन, लैपटॉप और टीवी से थोड़ी दूरी बना लें. ऑफिस में अगर आपका काम लगातार स्क्रीन देखने वाला है तो आंखों पर काफी असर पड़ता है. कुछ घंटों का का डिजिटल डिटॉक्स ब्रेक दिमाग को शांत करता है और थकान को दूर करने में मददगार साबित होता है.

हर्बल टी
ग्रीन टी, कैमोमाइल टी या तुलसी की चाय शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बेहद ही ज्यादा मदद साबित होता है. ये आपके मूड को बेहतर बनाने का काम करता है और तनाव को दूर करता है. सोने से पहले इसके सेवन से नींद भी अच्छी आती है.

स्ट्रेचिंग 
ऑफिस में घंटों कुर्सी पर बैठने से शरीर जकड़ सा जाता है. रोजाना ऑफिस से घर आते ही 5 से 10 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपकी थकान दूर हो सकती है. ये छोटा सा रिचुअल्स आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और आपको थकान से राहत मिलती है. ये कुछ छोटे-छोटे माइक्रो डिटॉक्स रिचुअल्स को अपना कर आप अपने हेल्थ में काफी सुधार ला सकते हैं. इस तरह के माइक्रो डिटॉक्स रिचुअल्स माइंड को फ्रेश करने का काम करते हैं.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

micro detox rituals

;