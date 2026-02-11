Advertisement
इन चीजों पर पैसे बर्बाद कर रहा है मिडिल क्लास, जानें पैसे बचाने का सही तरीका

आज के समय में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मिडिल क्लास अपनी इन गलतियों की वजह से वह अपने पैसों को गवा देते हैं. आइए जानते हैं मिडिल की किन गलतियों क वजह से पैसा बर्बाद हो जाता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 11, 2026, 04:45 PM IST
दुनिया के बड़े निवेशक और करोड़पति वॉरेन बफे ने मिडिल क्लास की उन गलतियों के बारे में बताया है, मिडिल क्लास की इन गलतियों की वजह से उनका पैसा बेकार में चला जाता है. वह इन गलतियों में फंसकर अपनी बचत को उड़ा देते हैं जिस वजह से अंत में वह खाली हाथ रह जाते हैं. वॉरेन बफे से जानते हैं मिडिल क्लास परिवार किस तरह की गलतियों से अपने पैसों को गवां देते हैं. 

क्रेडिट कार्ड का ब्याज 
आज के समय में मिडिल क्लास क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है. यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है दरअसल क्रेडिट कार्ड के भारी ब्याज की वजह से मिडिल क्लास दब जाता है. क्रेडिट कार्ड के ब्याज के चक्र से मिडिल क्लास को छुटकारा नहीं मिल पाता है ऐसे में वह कोई निवेश नहीं कर पाते हैं. 

नई कार लेना 
बफे के अनुसार कार स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि ट्रेवल करने के लिए होना चाहिए. मिडिल क्लास कई बार नई कार लेने की वजह से लोन के चक्कर में फंस जाता है, लोन पर कार लेने से कार बाजार की कीमत से महंगी हो जाती है वहीं समय के साथ कार की कीमत भी कम हो जाती है. ऐसे में मिडिल क्लास इन पैसों को निवेश नहीं कर पाता है. 

लॉटरी टिकट या जुआ 
मिडिल क्लास अक्सर ये गलती कर बैठते हैं वह जुआ या फिर लॉटरी खरीदने में अपने पैसे गवा देते हैं. वह किस्मत को आजमाने के चक्कर में काफी पैसे खराब कर देते हैं. जबकि इन पैसे से वह किसी बिजनेस में निवेश कर सकते हैं, जिससे उनके पैसों की कीमत बढ़ सकती है. 

जरूरत से ज्यादा बड़ा घर 
बफे ने बोला कि मिडिल क्लास अक्सर अपनी जरूरत से ज्यादा बड़ा घर बनवा लेते हैं. घर बनवाने के लिए वह कर्ज ले लेते हैं. बफे ने कहा कि घर केवल रहने का एक जरिया होता है ना कि स्टेटस सिंबलस मिडिल क्लास परिवार की उम्र भर की कमाई घर बनाने में लग जाती है. उनके पास संपत्ति बनाने का पैसा नहीं बचता है. 

