सिर्फ सिरदर्द नहीं! इन 4 कारणों से भी हो सकती है हेडेक

Causes of Headache: सिरदर्द, जिसे "हेडेक" भी कहा जाता है. यह एक आम समस्या है, लेकिन कई बार यह गंभीर रूप ले लेता है. अक्सर लोग इसे मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं. ऐसे तो सिरदर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे- काम का स्ट्रेस, नींद की कमी, या भूख लगने के कारण. लेकिन अगर यह समस्या आपको बार-बार हो लंबे समय से हो रही है, तो यह खतरे से खाली नहीं है. यह किसी गंभीर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का कारण हो सकता है. इस खबर में हम आपको सिरदर्द के बड़े कारण बताएंगे.

माइग्रेन

अगर आपको बार-बार सिरदर्द की समस्या हो रही है, तो यह माइग्रेन के कारण भी हो सकता है. अगर सिरदर्द के साथ आपको उल्टी, रोशनी और आवाज से चिढ़, चक्कर जैसी समस्या हो रही है, तो यह माइग्रेन से हो सकता है. आमतौर पर माइग्रेन का दर्द सिर के एक तरफ से शुरू होता है और कई घंटों से लेकर दिनों तक चल सकता है.

आंखों की कमजोरी या स्ट्रेस

कई बार आंखों की किसी समस्या के कारण या ज्यादा देर मोबाइल-लैपटॉप देखने से भी सिरदर्द हो सकता है. ऐसी स्थिति में सिर दर्द के साथ धुंधला दिखना, आंखों में जलन और माथे पर भारीपन महसूस हो सकता है. ऐसी स्थिति में आंखों की जांच करवाना बेहद जरूरी है और जरूरत पड़ने पर चश्मा भी पहना जा सकता है.

साइनस

साइनस इंफेक्शन के कारण भी सिरदर्द हो सकता है. इस स्थिति में सिर दर्द के साथ नाक बंद होना, चेहरे पर दबाव, माथे और आंखों के बीच दर्द महसूस हो सकता है.

ब्लड प्रेशर

कई बार हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर में भी सिरदर्द की समस्या हो सकती है. हाई BP में सिर के पीछे और गर्दन में भारीपन हो सकता है. वहीं लो BP में चक्कर, थकान के साथ-साथ सिरदर्द हो सकता है. ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर की जांच करना जरूरी है.

