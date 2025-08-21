Milawati Paneer: कहीं आप असली के धोखे में तो नहीं खा रहे मिलावटी पनीर? पहुंच जाएंगे अस्पताल, जानें घर बैठे कैसे करें पहचान

Milawati Paneer ki Pahchan Kaise Karein: हम सबके घरों में किसी भी तरह की खुशी और उत्सव के मौके पर पनीर की सब्जी बनाया जाना सामान्य बात है. यह न केवल प्रोटीन का एक स्वादिष्ट स्रोत है, बल्कि करी से लेकर नाश्ते तक, कई तरह के व्यंजनों में एक ज़रूरी सामग्री भी है. इतना कुछ होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में पनीर में होने वाली मिलावट लोगों के लिए बड़ी चिंता का सबब बनती जा रही है. मिलावटी पनीर आपकी सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि असली-मिलाटवी पनीर की पहचान कैसे करें. आज हम आपके लिए पनीर की गुणवत्ता की जांच के लिए आसान घरेलू टिप्स बताने जा रहे हैं.

असली पनीर की पहचान

असली पनीर की बनावट थोड़ी दानेदार होती है, लेकिन रबड़ जैसी नहीं होती. यह बिना ज़्यादा ज़ोर लगाए आसानी से टूट जाती है. वहीं मिलावटी पनीर ज़्यादा सख्त या रबड़ जैसा लगता है. यह आसानी से टूटता या बिखरता नहीं है. यह असामान्य रूप से फिसलन भरा लग सकता है.

गंध से करें असली की पहचान

असली पनीर में ताज़ा दूधिया सुगंध होती है. इसमें कोई खट्टी या तीखी गंध नहीं होती. जबकि मिलावटी पनीर में रसायन जैसी या खट्टी गंध हो सकती है. मिलावट के कारण कभी-कभी डिटर्जेंट या सिंथेटिक पदार्थों जैसी गंध आ सकती है.

उबालकर जांचें असली पनीर

असली पनीर की जांच के लिए आप पनीर का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे लगभग 5-10 मिनट तक पानी में उबालें. अगर उबालने के बाद भी वह नरम रहता है. साथ ही कोई अवशेष नहीं छोड़ता या पानी का रंग नहीं बदलता तो वह असली पनीर हो सकता है. जबकि मिलावटी पनीर कठोर या रबड़ जैसा हो जाता है. इसका पानी दूधिया या पीला हो सकता है, जो स्टार्च या सिंथेटिक एडिटिव्स की उपस्थिति का संकेत देता है.

हल्दी परीक्षण से पहचानें असली-नकली

इसके लिए आप पनीर का एक छोटा सा नमूना लें. फिर उसमें आयोडीन या हल्दी के घोल की कुछ बूंदें डालें. इस परीक्षण से अगर हल्दी के साथ रंग नहीं बदलता. आयोडीन पीला या थोड़ा गहरा रहता है तो पनीर असली हो सकता है. जबकि अगर पनीर में स्टार्च हो तो हल्दी का रंग बदलकर लाल या नारंगी रंग की हो सकती है. ऐसे में आयोडीन नीला-काला हो जाएगा, जो स्टार्च की मौजूदगी का एक स्पष्ट संकेत है.

नींबू परीक्षण से पहचानें पनीर की असलियत

आप थोड़ा सा पनीर गर्म पानी में मिलाएं. इसके बाद नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें. पनीर के असली होने पर वह थोड़ा घुल सकता है और एक प्राकृतिक दूधिया गंध छोड़ सकता है. उसका पानी साफ या थोड़ा बादलदार रहता है. जबकि नकली पनीर होने पर उसमें दुर्गंध आ सकती है, जो सिंथेटिक दूध के इस्तेमाल का संकेत हो सकता है. उसका पानी बहुत ज़्यादा बादलदार या तैलीय हो सकता है.

