मिलिंद सोमन ने शेयर किया फिटनेस सीक्रेट, रोज करते हैं सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज

बॉलीवुड के सुपरमॉडल मिलिंद सोमन अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. वह अक्सर अपने फैंस को फिट रहने के लिए प्रेरित करते हैं. 18 मार्च नई दिल्ली में आयोजित WION World Pulse Summit में एक बार फिर मॉडल ने लोगों को फिटनेस के लिए प्रेरित किया है. मॉडल ने छठे सत्र, 'हेल्थकेयर पल्स: मेडिसिन ऑफ टुमॉरो' समिट को संबोधित किया. जहां उन्होंने कहा कि फिट रहना मुश्किल नहीं है. फिट रहने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने खुलासा किया है कि वह रोजाना 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं. आइए जानते हैं मिलिंद सोमन से उनका फिटनेस मंत्रा

WION World Pulse Summit में मिलिंद सोमन ने फिटनेस पर की चर्चा

WION World Pulse Summit में मिलिंद सोमन, मेदांता के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. नरेश त्रेहान और दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एंजेलिक कोट्ज़ी ने हेल्थ पैनल पर चर्चा की है. सुपर मॉडल ने कहा कि स्वस्थ रहना काफी आसान हो गया है. वह रोजाना 10 मिनट की एक्सरसाइज करके स्वस्थ रहते हैं. मिलिंद सोमन ने लगातार साबित किया है कि उम्र केवल नंबर है.

फिटनेस यात्रा शुरू करने के लिए कैसे प्रेरित करें

हेल्थ पैनल में मिलिंद से सवाल किया गया है कि अगर कोई बहाने बना रहा है तो उसे फिटनेस यात्रा शुरू करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए. इस सवाल के जवाब में मिलिंद ने कहा कि अगर वो बहाने बना रहे हैं तो वह उनका पर्सनल मामला है. मैं यहां किसी को कुछ कहने नहीं आया हूं. आज हर कोई जानता है कि हेल्थ कितना जरूरी है. अगर बताने की जरूरत है, तो वाकई बेवकूफ होंगे

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स्वस्थ रहना मुश्किल नहीं है

आगे बात करते हुए उन्होंने बताया है कि स्वस्थ रहना मुश्किल नहीं है. हर किसी में, मुझमें और डॉ. त्रेहन में भी, खूबियां और कमियां होती हैं. वे जीनोम से उन कमियों की पहचान करने की बात कर रहे थे. लेकिन अगर हम ऐसा नहीं भी करते हैं, और अगर खर्च 10,000 रुपये तक आ जाता है, तो बेशक कोई भी इसे कर सकता है. उन्होंने आगे बोला मुझे लगता है कि इन चीजों का जाना बहुत ही आश्चर्यजनक है. लेकिन फिर भी उन चीजों के लिए कुछ करना असली बात है.

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लोग अक्सर हेल्थ को लेकर करते हैं नजरअंदाज

मिलिंद ने आगे कहा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं देंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं. हम जानते हैं कि हमारा वजन बढ़ सकता है. वजन बढ़ने से जोखिम भी बढ़ जाता है. ये सब हम जानते हैं. इन बातों को भूल जाए. कुछ लोग सिगरेट के पैकेट से सिगरेट पीते हैं, जिस पर लिखा होता है कि यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक है. स्वस्थ और फिट रहने के लिए इतनी सारी सुविधाएं और संभावनाएं मौजूद हैं, क्या लोग इन्हें अपनाएंगे? जैसा कि आपने कहा, बहाने, हजारों, लाखों

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दुर्भाग्य से, आज के समय में इंसान कल्पना का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बहाने बनाने में करता है. तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो सिगरेट का पैकेट उठाता है जिस पर लिखा होता है कि यह आपको मार डालेगा और फिर भी उसे जला लेता है? आप उन्हें क्या कहेंगे?'' उन्होंने आगे कहा.

उन्होंने फिटनेस के लिए सिंपल और सरल व्यावहारिक दृष्टिकोण पर जोर दिया. उन्होंने बोला मैं जिम नहीं जाता. मैं हर दिन एक्सरसाइज करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छी आदतों की निरंतरता ही आपको स्वस्थ रखती है. आप अपनी इच्छानुसार किसी भी फिटनेस के लेवल पर जा सकते हैं. मैं दिन में लगभग 10 मिनट व्यायाम करता हूं, जो कि किसी के लिए भी संभव है. मैं जिस फिटनेस स्तर को बनाए रखता हूं, वह औसत से कहीं अधिक है

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