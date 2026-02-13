प्रोटीन पाउडर नहीं खाएं ये अनाज, शरीर को मिलेगी ताकत

Advertisement
समा के चावल को व्रत में खाया जाता है. समा के चावल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. समा के चावल में प्रोटीन पाया जाता है जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. चलिए जानते हैं समा चावल के फायदे

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 13, 2026, 08:39 PM IST
समा चावल को अधिकतर लोग व्रत में खाते हैं. समा के चावल को अधिकतर लोग व्रत के चावल कहते हैं. समा के चावल का सेवन करने से शरीर को एनर्जी मिलती है. समा के चावल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है. समा के चावल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं समा के चावल के फायदे. 

मजबूत हड्डियां 
समा के चावल में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन और पोटैशियम पाया जाता है. समा के चावल के ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए डाइट में समा के चावल शामिल कर सकते हैं. 

शरीर को मिलती है एनर्जी 
समा के चावल में प्रोटीन पाया जाता है. समा के चावल का सेवन करने से शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं रहती है. प्रोटीन का सेवन करने से मांसपेशियां मजबूत होती है. 

पाचन तंत्र होता है मजबूत 
समा के चावल का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है. समा के चावल को खाने से अपच, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम हो सकती है. पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए समा के चावल को डाइट को शामिल कर सकते हैं. 

वजन 
समा के चावल का सेवन करने से वजन भी कम हो सकता है. समा के चावल आसानी से पच जाता है जिस वजह से मोटापे की समस्या नहीं होती है. अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो डाइट में समा के चावल को शामिल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipssama ke chawal

