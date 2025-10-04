Advertisement
खाना खाने के तरीके से भी कम हो सकता है स्ट्रेस! जानें क्या है माइंडफुल ईटिंग का सच

Mindful Eating: माइंडफुल ईटिंग सुनने में भले ही एक नया सोशल मीडिया ट्रेंड लगे लेकिन पर ये पुरानी भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ तरीका है. घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि खाना आराम से बैठकर खाना चाहिए और हर निवाले का स्वाद महसूस कर के ही खाना चाहिए. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब स्ट्रेस लोगों की रोजमर्रा की आदत बन चुका है तो माइंडफुल ईटिंग उस स्ट्रेस को कम करने का बेहद आसान और कारगर तरीका हो सकता है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 04, 2025, 06:37 AM IST
खाना खाने के तरीके से भी कम हो सकता है स्ट्रेस! जानें क्या है माइंडफुल ईटिंग का सच

आजकल बहुत से लोग अक्सर जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं. कभी ऑफिस के काम की वजह से लोग जल्दी खाना खा लेते हैं तो कभी लोग फोन या टीवी देखते हुए खाना खा लेते हैं. कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितना खा लिया और स्वाद कैसा था. माइंडफुल ईटिंग का मतलब है हर निवाले को महसूस करना और खाने के स्वाद, सुगंध और बनावट पर ध्यान देना और सिर्फ खाने पर फोकस करना.

क्या है माइंडफुव ईटिंग
जब माइंडफुल ईटिंग की जाती है तो दिमाग शांत हो जाता है क्योंकि उस पल लोग सिर्फ खाने और खुद को महसूस कर रहे होते हैं. कई रिसर्च में भी ऐसा कहा गया है कि धीरे धीरे चबाकर खाना खाने से पाचन बेहतर होने के साथ बल्कि दिमाग भी रिलैक्स होता है और स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होने लगता है.

फायदेमंद 
माइंडफुल ईटिंग का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये लोगों को ओवरईटिंग से बचाता है. जब खाना ध्यान लगाकर खाया जाए तो लोगों को जल्दी एहसास हो जाता है कि पेट भर गया है. जबकि टीवी देखते या फोन स्क्रॉल करते हुए खाते समय ये एहसास देर से होता है और लोग जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं. ये आदत कई लोगों के वजन बढ़ने और स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ाने का कारण बनती है. इस वजह से माइंडफुल ईटिंग लोगों की हेल्थ और माइंड दोनों के लिए फायदेमंद है

कैसे करें माइंडफुल ईटिंग
अगर आप भी स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो अपने खाने का तरीका बदलना शुरू करें. पहले प्लेट में खाना परोसें तो सबसे पहले उसके रंग और खुशबू को नोटिस करें. पहला निवाला खाते ही उसे धीरे धीरे चबाएं और उसके स्वाद पर ध्यान दें. आज ये सोच कर भी खाना खा सकते हैं कि ये खाना आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करने वाला है. जब आप ऐसा करेंगे तो दिमाग का फोकस केवल खाने पर होगा और यही प्रक्रिया आपके तनाव को धीरे धीरे खत्म करने लगेगी. इससे आपके कंसट्रेशन पॉवर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

मोबाइल से रहें दूर
घर माइंडफुल ईटिंग को आसान बनाने के लिए टीवी या मोबाइल बंद करके खाना खाएं. ऐसा करने से आपको परिवार के साथ भी फैम्ली टाइम मिलेगा. ये आदत न केवल आपको स्ट्रेस फ्री करेगी बल्कि रिश्तों में भी जुड़ाव लाएगी क्योंकि आप सच में उस पल को जी रहे होंगे.

हेल्थ 
आज के बीजी लाइफस्टाइल में समय में जहां दवाइयां और मेडिटेशन को ही स्ट्रेस कम करने का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है, वहां माइंडफुल ईटिंग बिना किसी खर्च और मेहनत के तनाव कम करने का बेहद ही कारगर तरीका बन सकता है. जब आप हर निवाले के साथ खुद को जोड़ेंगे तो न केवल स्ट्रेस कम होगा बल्कि आपकी हेल्थ भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी और जीवन जीने का तरीका भी बदल सकता है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

Mindful eatingmindful eating benefitsmindful eating stress relief

