आउटिंग के लिए हो रही हैं लेट, दरवाजे पर खड़ी है कैब, तो 10 मिनट में कैसें करें मिनिमल मेकअप?
आउटिंग के लिए हो रही हैं लेट, दरवाजे पर खड़ी है कैब, तो 10 मिनट में कैसें करें मिनिमल मेकअप?

सिर्फ 10 मिनट में मिनिमल मेकअप करके आप नेचुरल और एलिगेंट दिख सकती हैं. इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स की भी जरूरत नहीं, बस बेसिक मेकअप किट और सही स्टेप्स की जानकारी होनी चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:37 AM IST
आउटिंग के लिए हो रही हैं लेट, दरवाजे पर खड़ी है कैब, तो 10 मिनट में कैसें करें मिनिमल मेकअप?

Minimal Makeup Tips: आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में हर महिला चाहती है कि वो कम समय में भी फ्रेश और खूबसूरत दिखे. घंटों तक मेकअप करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, खासकर तब जब ऑफिस, कॉलेज या किसी मीटिंग के लिए जल्दी निकलना हो. ऐसे में मिनिमल मेकअप सबसे बेहतर विकल्प है. ये लुक न सिर्फ नैचुरल लगता है बल्कि 10 मिनट में आसानी से किया जा सकता है. आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप तरीका.

1. स्किन के लिए सही प्रिपरेशन
मेकअप से पहले चेहरे को अच्छी तरह धोकर मॉइस्चराइजर लगाएं. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल-फ्री जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग क्रीम इस्तेमाल करें. इसके बाद एक हल्का सनस्क्रीन जरूर लगाएं, ताकि स्किन सूरज की किरणों से महफूज रहे.

2. बीबी क्रीम या लाइट फाउंडेशन
हेवी बेस लगाने के बजाय बीबी क्रीम या लाइट फाउंडेशन इस्तेमाल करें. इसे उंगलियों या स्पंज से चेहरे पर अच्छी तरह ब्लेंड करें. इससे स्किन टोन भी इवन हो जाएगी और चेहरा नैचुरल ग्लो करेगा. अगर डार्क सर्कल्स या दाग-धब्बे ज्यादा हैं, तो थोड़ा कंसीलर इस्तेमाल कर सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. आईब्रो और आई मेकअप
मिनिमल मेकअप में आईब्रो को ज्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं होती. बस हल्के से आईब्रो पेंसिल या पाउडर से शेप दें. आंखों के लिए एक स्ट्रोक मस्कारा काफी है, यह आंखों को डिफाइन कर देगा. चाहें तो न्यूड या ब्राउन शेड का हल्का आईशैडो लगा सकती हैं.

4. ब्लश और हाइलाइटर
चेहरे पर फ्रेशनेस लाने के लिए हल्का ब्लश बहुत जरूरी है. पीच या रोज़ पिंक शेड का क्रीम ब्लश गालों पर लगाएं और उंगलियों से ब्लेंड करें. अगर थोड़ा और ग्लो चाहिए तो हल्का सा हाइलाइटर गालों की हड्डी और नाक की टिप पर लगा लें.

5. लिप्स के लिए न्यूड या टिंटेड लिप बाम
लिपस्टिक लगाने की जगह न्यूड शेड की लिपस्टिक या टिंटेड लिप बाम लगाएं. ये होंठों को मॉइस्चराइज भी करेगा और नेचुरल लुक भी देगा. अगर फॉर्मल फंक्शन में जाना है तो ब्राइट शेड से बचें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

Makeup

;