अब और शुद्ध मिलेंगी आयुर्वेदिक दवाएं, सरकार ने 108 टेस्टिंग लैब को दी मंजूरी; आयुष मंत्रालय का बड़ा फैसला

Ministry of Ayush News: भारत में मेडिकल लेवल को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. इस कड़ी में केंद्रीय आयुष मंत्रालय भी लगातार कोशिश कर रहा है. इस खबर में उनके हाल ही में हुए प्रयास के बारे में बताएंगे..

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:23 PM IST
108 Testing Labs Approved: मेडिकल लेवल को आगे ले जाने के लिए सरकार तरह-तरह के प्रयास करता रहता है. इसी स्तर पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय भी लगातार सराहनीय कद उठा रहा है. हाल ही में मंत्रालय ने आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए 108 लैब खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव के इस बारे में जानकारी शेयर करते हुए बताया कि 108 लैब को औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस दिया जाएगा.

 

केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सराहनीय कदम
नई लैब खोलने के साथ-साथ 34 स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी को इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी काम करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए सपोर्ट दिया गया है. सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेज के तीन रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन को भी ड्रग्स रूल्स 1945 के रूल 160E के तहत मंजूरी दी गई है.

प्रतापराव जाधव का बयान
आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने अपने बयान में कहा कि "आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के लिए फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम को केंद्रीय क्षेत्र योजना और आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना के तहत लागू किया गया है, जो देशभर में स्थापित राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस केंद्र, 5 मध्यवर्ती फार्माकोविजिलेंस केंद्र और 97 परिधीय फार्माकोविजिलेंस केंद्र के माध्यम से काम करेगा."

 

देशभर में 3,533 जागरूकता कार्यक्रम हुए आयोजित
उन्होंने कहा, "इन केंद्रों को भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करने और संबंधित राज्य नियामक प्राधिकरणों को इसकी रिपोर्ट करने का दायित्व भी सौंपा गया है, ताकि दवाओं को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके. अब तक देशभर में 3,533 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है."

 

आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार को लेकर जागरूकता फैलाई 
इससे पहले भी आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार को बढ़ाने और जागरूकता लाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम में आयुर्वेद को शामिल करना लक्ष्य रखा था. इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए पाठ्यक्रम मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है और जल्द ही उसे अनिवार्य भी किया जाएगा.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

