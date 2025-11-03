सूर्योदय से पहले उठना आपको दिलाएगा तनाव से राहत, आयुष मंत्रालय ने गिनाए फायदे

Benefits of waking up before sunrise: अगर आप सुबह के वक्त जल्दी उठते हैं तो ये आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. खासकर, जब आप सूर्योदय से पहले उठते हैं. सूर्योदय से पहले उठना आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों को खत्म करने में आपकी सहायता कर सकता है. इतना ही नहीं इससे आपके जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं. इसको लेकर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने सुबह-सुबह चलने वाली ताजी हवा के अनगिनत फायदों के बारे में बताया है.

मानसिक शांति

मौजूदा दौर में भागदौड़ भरी जिंदगी और असंतुलित खाने के चलते इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पर तनाव में रहता है. इसको देखते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने सुबह जल्दी उठने पर ताजा हवा से लेकर मानसिक शांति के अनेकों फायदो के बारे में बताया है. आयुष मंत्रालय ने सूर्योदय से पहले उठने से अविश्वसनीय लाभ पाने का भी जिक्र किया है.

शुद्ध हवा

दरअसल, आयुष मंत्रालय ने पोस्ट में लाभ के बारे में बताया कि अगर आप सुबह सूरज के उगने से पहले उठते हैं तो आप सबसे शुद्ध और ऑक्सीजन से भरपूर हवा का फायदा उठा सकते हैं. इस समय वायु प्रदूषण सबसे कम होता है, जिससे की आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं. इसके साथ-साथ सुबह की ताजा हवा में सांस लेने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और दिन भर ताजगी बनी रहती है. आयुष मंत्रालय ने इस बात को अपनी पोस्ट में कहा कि सुबह जल्दी उठने से नींद, भोजन और व्यायाम का चक्र नियमित होता है जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तनाव से राहत

अधिक वजन से परेशान रहने वाले लोग सुबह जल्दी उठने से अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं. सुबह-सुबह ताजा वातावरण की वजह से तनाव में राहत मिलती और दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से होने पर पूरा दिन ताजगी से भरा रहता है.इसके अलावा सुबह जल्दी उठने से शरीर के हार्मोन भी संतुलित रहते हैं. हार्मोन के संतुलित रहने से आपकी नींद में सुधार होगा और आपकी थकान भी दूर रहती है. मेलाटोनिन हार्मोन बनाने वाली पीनियल ग्रंथि भी सुबह जल्दी उठने से सक्रिय होती है जो आपको अच्छी नींद पाने में मदद कर सकती है.

यह भी पढ़ें: Breakfast food List: दिनभर एनर्जी चाहिए तो नाश्ते में खाएं ये 5 फूड, बीमारियां रहेंगी दूर, तुरंत मिलती है ताकत

सबसे उत्तम समय

स्वास्थय विशेषज्ञ के अनुसार सूर्योदय से पहले का समय जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं वो ध्यान, योग और पूजा-पाठ करने के लिए सबसे उत्तम रहता है. दरअसलस, इस समय वातावरण की शांति के चलते एकाग्रता बढ़ती है और आध्यातमिक ऊर्जा का भी संचार होता है.