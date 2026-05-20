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पुदीने के पौधे में डाल लें फिटकरी का पानी, हरी पत्तियों से भर जाएगा गमला

गर्मियों के मौसम में पौधे में मुरझा जाते हैं. खासकर पुदीना का पौधा गर्मी के मौसम में खराब हो जाता है. इस मौसम में पौधे की खास देखभाल की जरूरत होती है. पुदीने के पौधे में फिटकरी का पानी डालने से ग्रोथ में मदद करता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 20, 2026, 11:27 PM IST
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पुदीने के पौधे में डाल लें फिटकरी का पानी, हरी पत्तियों से भर जाएगा गमला

गर्मियों के मौसम में पुदीने का इस्तेमाल नींबू पानी, आम पन्ना और छाछ में किया जाता है. इससे स्वाद बढ़ जाता है. गर्मियों की वजह से पौधे जल्दी सूख जाते हैं. जब पत्ते सूख जाते हैं तो स्वाद नहीं आता है. ऐसे में आप कुछ ट्रिक की मदद से पौधे को फिर से हरा भरा बना सकते हैं. आप पौधे को खूबसूरत और घना बनाने के लिए फिटकरी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

फिटकरी के पानी का इस्तेमाल 

पुदीने के पौधे में फिटकरी का पानी डालने से मिट्टी में अम्लीय हो जाते हैं. गमले की मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है तो पुदीने की ग्रोथ रुक जाती है. जिस वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती है. ऐसे में फिटकरी के पानी का इस्तेमाल करना पौधे के लिए फायदेमंद हो सकता है. फिटकरी का पानी मिट्टी के पीएच लेवल को कम करके पुदीने के पौधे को अनुकूल बनाता है. जिससे पौधे पोषक तत्वों को आसानी से सोख पाता है. 

कीड़े-मकोड़े 

पुदीने की खुशबू की वजह से कीड़े अक्सर दूर ही रहते हैं लेकिन कई बार इसकी जड़ों में चींटियां और फंगस लग जाते हैं. ऐसे में पौधा खराब होने लगता है. आप पौधे में फिटकरी का पानी डाल सकते हैं. फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के गुण होते हैं जो कि पौधे को कीड़े, फंगस और चीटिंय से बचाने में मददगार होते हैं. 

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पौधे में होता है ग्रोथ 

कई बार पौधे को सही पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिस वजह से पत्तियों की ग्रोथ नहीं हो पाती है. फिटकरी का पानी डालने से पत्तियां बड़ी, हरी और चमकदार हो जाती है. पौधे में कई तरह की शाखाएं निकलने लगती हैं. पौधा तेजी से घना होने लगता है. 

कैसे करें यूज 

1 लीटर साफ पानी लें इसमें फिटकरी का टुकड़ा डाल दें. इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. अब इसमें आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर मिला लें. पानी ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए. आप फिटकरी के इस पानी को पुदीने की जड़ों में डाल दें. पानी केवल मिट्टी में डालना है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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