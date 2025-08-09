रक्षाबंधन के दिन ऑयली और मीठा खाकर हो गई है ब्लोटिंग, पेट की गैस से आराम दिलाएंगे ये देसी उपाय!
लाइफस्टाइल

रक्षाबंधन के दिन ऑयली और मीठा खाकर हो गई है ब्लोटिंग, पेट की गैस से आराम दिलाएंगे ये देसी उपाय!

रक्षाबंधन के दिन ज्यादा मीठा और ऑयली फूड्स का सेवन करने से गैस और ब्लॉटिंग की समस्या हो जाती है. त्योहार के दिन ब्लॉटिंग की समस्या से राहत पाने के लिए ये देसी उपाय कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:28 PM IST
रक्षाबंधन के के दिन ओवरईटिंग करना बहुत ही ज्यादा कॉमन है. त्योहार के दिन अचानक ज्यादा मीठा और ऑयली फूड्स का सेवन करने से अपच, गैस और ब्लॉटिंग की समस्या हो जाती है. खराब तबीयत होने की वजह से त्योहार का मजा किरकिरा होने लगता है. अगर आपको भी ब्लॉटिंग हो गई है तो आप इस देसी उपाय को कर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं. 

नींबू का पानी 
ऑयली फूड्स का सेवन करने से अपच और ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है. एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पानी पी लें. नींबू का पानी पीने से डाइजेशन की समस्या से राहत मिल सकती है. 

अजवाइन का पानी 
पेट में गैस और दर्द होने पर आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं. अजवाइन का पानी पीने के लिए एक कप पानी उबाल लें. इसके बाद पानी में अजवाइन को डालकर उबाल लें. इस पानी को पीने से गैस से आराम मिल जाएगा. 

जीरा और हींग का पाउडर 
जीरा और हींग को तवे में भूनकर पीस लें. अब इस पाउडर में काला नमक मिला लें. इस पाउडर को खा लें. पाउडर को खाने से ब्लोटिंग की समस्या कम हो जाएगी. 

सौंफ का पानी 
पेट में ब्लोटिंग की समस्या से राहत पाने के लिए सौंफ का पानी पी सकते हैं. एक गिलास पानी को गर्म कर लें, इसके बाद इस पानी में सौंफ डालकर पानी गर्म कर लें. सौंफ का पानी पीने से ब्लोटिंग की समस्या ठीक हो जाएगी. 

पुदीने के रस 
पेट में दर्द और अपच की समस्या से राहत पाने के लिए आप पुदीने के रस का सेवन कर सकते हैं. पुदीने की ताजा पत्तियां लें इसके बाद इन पत्तियों पीसकर रस निकाल लें. इसके बाद इस रस का सेवन करें. पुदीने के रस का सेवन करने से पेट के दर्द से राहत मिल जाएगी. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
शिल्पा

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

;