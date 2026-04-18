आखिरी पड़ाव के लिए तैयार फेमिना मिस इंडिया 2026, कब और कहां देख सकते हैं फाइनल? नेहा धूपिया समेत ये सेलेब्स होंगे शामिल

Femina Miss India 2026: फेमिना मिस इंडिया 2026 का ग्रैंड फिनाले आज 18 अप्रैल 2026 को शुरू हो रहा है. मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 निकिता पोरवाल आज नई मिस इंडिया को ताज पहनाएंगी. आइए जानते हैं कब और कहां दे शकते हैं मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले.
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Femina Miss India 2026: फेमिना मिस इंडिया 2026 ग्रैंड फिनाले 18 अप्रैल 2026 को हो रहा है. देश भर से 30 कंटेस्टेंट मिस इंडिया 2026 टाइटल का मुकाबला करेंगी. चलिए जानते हैं फेमिना मिस इंडिया का ग्रैंड फिनाले कब और कहा होगा.
फेमिना मिस इंडिया 2026 ग्रैंड फिनाले शाम 7:45 पर शुरू होगा. यह इवेंट ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कैंपस में होगा. पहली बार यूनिवर्सिटी में ब्यूटी पेजेंट होस्ट हो रहा है. फेमिना मिस इंडिया 2026 ग्रैंड फिनाले बेहद शानदार अंदाज में मनाया जाएगा.
इस ब्यूटी पेजेंट में फिल्ममेकर मधुर भंडारकर, नेहा धूपिया, म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक और वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान शामिल होंगी. इसके अलावा कई बड़े स्टार्स इस ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनेंगे. आज की रात भारत को नई मिस इंडिया मिलेगी. जो आगे चलकर मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.
ग्रैंड फिनाले को आप लाइव फेमिना मिस इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैन पर देख सकते हैं. इसके अलावा आप ऑफिशियल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी ये इवेंट देख सकते हैं. इंवेट में देशभर से 30 खूबसूरत कंटेस्टेंट हिस्सा ले रही हैं.
मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 निकिता पोरवाल आज रात अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाएंगी. जो भी खूबसूरत हसीना मिस इंडिया का ताज अपने नाम करेगी, वह आगे चलकर 75 वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.