मिस मेक्सिको की सबसे सामने 'बेइज्जती', 2 जजों ने किया रिजाइन, Miss Universe 2025 में आखिर क्यों खड़ा हुआ 'बवाल'?

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 का फिनाले थाइलैंड के इंपैक्ट चैलेंजर हॉल, पाक क्रेट में हो रहा है. आज दुनिया को नई  मिस यूनिवर्स मिल जाएगी, लेकिन 74वां सीजन अपने विवादों को लेकर भी पहचाना जाएगा. इस बार खूब ड्रामा देखने को मिला है. आइए जानते हैं...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:03 AM IST
Miss Universe 2025: आज दुनिया को नई मिस यूनिवर्स मिल जाएगी. 74वें मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट को इस बार थाइलैंड होस्ट कर रहा है. थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होने वाले मिस यूनिवर्स 2025 के फाइनल पर पूरी दुनिया की नजर है. इस बार मिस यूनिवर्स पेजेंट विवादों से घिरा रहा है. 'ब्यूटी वर्ल्ड का सुपर बाउल' कहे जाने वाले इस मंच पर कुछ ऐसा हुआ, जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं की थी. सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस बार दुनिया भर से 120 से ज्यादा देशों ने लिया हिस्सा था. ये कॉम्पिटीशन 3 हफ्तों तक चला. हर देश की प्रतिनिधि अपने देश के सौंदर्य, संस्कृति और पहचान को मंच पर लेकर आई. भारत की ओर से मनिका विश्वकर्मा इसमें शामिल थीं, लेकिन वो फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं. ये वही मनिका विश्वकर्मा हैं, जिन्होंने बीते 18 अगस्त 2025 को मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम किया था.

बुधवार को हुआ नेशनल कॉस्ट्यूम शो बेहद रंगीन रहा. मिस स्पेन ने खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस में वॉक किया. मिस यूएसए ऑड्री एकर्ट ने 'बाल्ड ईगल' से प्रेरित एक भव्य ड्रेस पहनी, लेकिन इस ग्लैमरस शो के बीच एक बड़ा हादसा भी हुआ. जमैका की प्रतियोगी गैब्रिएल हेनरी गाउन राउंड के दौरान गिर गईं, लिहाजा उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा. बाद में मिस यूनिवर्स के प्रेसिडेंट ने बताया कि वह अच्छी देखभाल में हैं और उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी है.'

मिस मेक्सिको को सबसे सामने डांट दिया गया

इस बार पेजेंट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब मिस यूनिवर्स थाईलैंड के डायरेक्टर नवात इट्साराग्रिसिल ने लाइव मीटिंग में मिस मेक्सिको फातिमा बोश को सबके सामने डांटते हुए बेवकूफ कह दिया. बताया गया कि उन्हें प्रमोशनल पोस्ट न करने पर डांट मिली. सोशल मीडिया पर वायरल हुई क्लिप में ऐसा लगा कि नवात ने उन्हें 'dumbhead' यानी बेवकूफ कहा, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए का कि उन्होंने 'नुकसान पहुंचाने वाली' कहा था.

विरोध करने पर मिली धमकी, मेक्सिको की राष्ट्रपति नाराज हुईं

जब फातिमा ने विरोध किया तो नवात ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाने की धमकी दी और कहा कि जो भी उनके समर्थन में आएगा, उसे प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकता है. इसके विरोध में कई देशों की कंटेस्टेंट्स ने हॉल से बाहर निकलकर विरोध जताया. मामला इतना बढ़ा कि कई कंटेस्टेंट्स, जिनमें मिस मैक्सिको भी शामिल थीं, ने सेरेमनी से वॉक आउट कर दिया. इस पूरे मुद्दे पर मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबाम ने भी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा 'यह एक आक्रामक व्यवहार है, जिसका फातिमा ने सम्मानजनक तरीके से सामना किया.' नतीजा ये हुआ कि मिस यूनिवर्स संगठन ने नवात के व्यवहार की निंदा की और उनकी भूमिका सीमित कर दी.

1996 की मिस यूनिवर्स ने दिया नस्लभेदी विवादित बयान

पूर्व मिस यूनिवर्स अलिशिया मचाडो ने इस घटना पर बात करते हुए नवात को 'that despicable Chinese' कहा. जब किसी ने बताया कि वे थाई हैं, तो उन्होंने और भी विवादित टिप्पणी की. उन्होंने यहां तक कह दिया कि “Chinese, Thai, Korean… मेरे लिए ये सब एक जैसे ही हैं. उन्होंने ये बयान अपनी आंखें तिरछी करने वाले इशारे के साथ दिया. उनकी इस टिप्पणी की दुनियाभर में आलोचना हुई.

फाइनल से ठीक पहले 2 जजों ने क्यों किया रिजाइन?

फिनाले से टीक पहले 2 जजों ने रिजाइन करके सभी को चौंका दिया. सबसेस पहले जज उमर हरफौच ने कंपीटीशन में धांधली का आरोप लगाया फिर रिजाइन कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में दावा किया कि जूरी पैनल के एक मेंबर का कंटेस्टेंट के साथ अफेयर चल रहा है. अनऑफिशियल तरीके से टॉप 30 कंटेस्टेंट को चुना गया है. हालांकि उमर के इन सभी आरोपों को मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर खारिज कर दिया था और उमर को हमेशा के लिए मिस यूनिवर्स से बैन कर दिया गया.

क्लाउड मैकेल ने क्यों किया रिजाइन?

उमर के बाद दूसरे जज उफ्रांसीसी फुटबॉल प्लेयर क्लाउड मैकेल ने भी इंस्टाग्राम पर एक छोटी-सी पोस्ट के जरिए बताया है कि वो अपने पद से रिजाइन कर चुके हैं. उन्होंने लिखा कि वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले में शामिल नहीं हो पाएंगे. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा 'मुझे यह बताते हुए अफसोस है कि कुछ निजी वजहों से मैं मिस यूनिवर्स 2025 इवेंट में शामिल नहीं हो पाऊंगा. यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि मैं मिस यूनिवर्स और इसके इंपावरमेंट और डाइवर्सिटी जैसे मूल्यों का सम्मान करता हूं. ऑर्गेनाइजेशन, सभी कंटेस्टेंट्स और जुड़े लोगों से माफी चाहता हूं. उम्मीद है आगे अच्छे समय में फिर जुड़ पाऊंगा. आपकी समझ और सपोर्ट के लिए थैंक्यू.'

पेजेंट पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि 2022 में इसे खरीदने वाली थाई बिजनेसवुमन ऐन जक्कापोंग की कंपनी 2023 में दिवालिया हो गई थी. अब मारियो बुकारो नए CEO बने हैं, ठीक उसी समय जब प्रतियोगी थाईलैंड पहुंचने वाली थीं. ये मामले बताते हैं कि मिस यूनिवर्स 2025 विवादों और बहसों के बीच याद रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें: Milk clothes: आ गए दूध वाले कपड़े...रेशम से तीन गुना सॉफ्ट, ऐसे होते हैं तैयार, एक शर्ट की कीमत भी जान लीजिए

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

miss universe 2025

