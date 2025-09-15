म‍िस यून‍िवर्स इंड‍िया मन‍िका विश्वकर्मा अपनी डाइट और फिटनेस को लेकर स्ट्रिक्ट, लेकिन दिल्ली के इस स्ट्रीट फूड पर मचलता है दिल
Advertisement
trendingNow12922414
Hindi Newsलाइफस्टाइल

म‍िस यून‍िवर्स इंड‍िया मन‍िका विश्वकर्मा अपनी डाइट और फिटनेस को लेकर स्ट्रिक्ट, लेकिन दिल्ली के इस स्ट्रीट फूड पर मचलता है दिल

Miss Universe India 2025: मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनने वाली मनिका विश्वकर्मा ने ज़ी न्यूज़ को अपनी डाइट और फिटनेस के बारे में खुलकर बताया. उन्होंने ने इस बात की भी जानकारी दी कि उन्हें दिल्ली के कौन-कौन से स्ट्रीट फूड्स पसंद हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

म‍िस यून‍िवर्स इंड‍िया मन‍िका विश्वकर्मा अपनी डाइट और फिटनेस को लेकर स्ट्रिक्ट, लेकिन दिल्ली के इस स्ट्रीट फूड पर मचलता है दिल

Manika Vishwakarma Diet And Fitness: मनिका विश्वकर्मा ने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब हासिल किया था, और अब वो इस साल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स पेजेंट को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. ग्रूमिंग के दौरान उन्हें अपनी डाइट और फिटनेस का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है. हालांकि उन्हें दिल्ली का एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड पसंद है, लेकिन वो अपने खाने को सिंपल रखने को लेकर डेडिकेटेड हैं.

मनिका विश्वकर्मा की डाइट

सवाल: आप मिस इंडिया पेजेंट के लिए प्रिपेयर हो रही थीं, और अब मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही हैं, तो इस दौरान आप अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रखती हैं. ब्रेकफास्ट, लंच, ईविंग स्नैक्स और डिनर में क्या खाती हैं इसके बारे में बताएं.

Add Zee News as a Preferred Source

मन‍िका: डाइट को लेकर मेरी फिलॉसोफी है, कीप इट सिंपल, सुबह के नाश्ते में मैं आमतौर पर दही चावल खाती हूं, या फिर इडली या खिड़ची पसंद करती हूं. जहां तक लंच की बात है, तो मैं इसे हैवी रखती हूं, जो आमतौर पर घर का खाना होता है, इसमें राजमा चावल, छोले चावल होते हैं. शाम को हल्की भूख मिटाने के लिए मैं सिंपली दलिया या खिचड़ी खाती हूं. अक्सर डिनर का टाइम रैंडम होता है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता. बेहतर होता है कि हम डिनर भी सिंपल रखें. 

कौन हैं डाइटीशियन?

सवाल: आपको फुल टाइम डाइटीशियन टिप्स देते रहते होंगे, तो क्या वो पूरी तरह फॉलो हो पाता है?

मन‍िका: मेरे डाइटीशियन मेरे माता-पिता हैं, उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि सादगी भरा खाना खाएं. खाना वो हो जो आपकी बॉडी को नर्चर और नरिश करें. नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, लेकिन जो खाना आप बचपन से लगातार खाते आ रहे हैं, बॉडी उसको अडैप्ट कर लेती है, और वही सही मायनों में फिटनेस है.

fallback

मनिका की एक्सरसाइज

सवाल:  आप वर्कआउट के लिए क्या करती हैं? इसके बारे में डिटेल से बताएं.

मन‍िका:  वर्कआउट सचमुच में मेरी मदद करता है, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा रैंप वॉक करती हूं, साथ ही मैं हर एक दिन काफी ज्यादा रनिंग करती हूं. इसके अलावा पैदल चलना मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है, चाहे रात के 2 भी बज रहे हों, मॉनिंग में भी मैं वॉक पर निकल जाती है, जब मुझे फुर्सत मिलती है मैं वॉकिंग जरूर करती हूं. मैं योग और सिंपल एक्सराइज को भी अहमियत देती हूं, ये मुझे हेल्दी रखता है, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो आप खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते. एक सलाह मैं हर महिला को देना चाहती हूं, कि कोई भी वर्कआउट हद से ज्यादा न करें, सिंपल एक्सरसाइज रखिए, जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे, और हां, अपना प्रोटीन इनटेक हाई रखिए.
 

दिल्ली का फेवरेट स्ट्रीट फूड

सवाल:   डाइट और फिटनेस से परे अगर बात करें, तो आप बताएं कि दिल्ली कौन से स्ट्रीट फूड्स आपको सबसे ज्यादा पसंद हैं, जिसे खाए बिना आप रह नहीं सकती?

मन‍िका:  मैं छोले भटूरे पसंद करती हूं, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, इंडिया में सबसे बेस्ट छोले भटूरे दिल्ली में मिलते हैं, इसके अलावा गोलगप्पे भी अच्छे लगते हैं, चाइनीज फूड्स भी दिल्ली के सबसे अच्छे हैं.

मनिका की डेली रूटीन
कुल मिलाकर मनिका ने बताया कि वो अपनी डेली लाइफ में फिटनेस और डाइट को पूरी तरह मेंटेन रखना पसंद करती हैं, खाना जितना सिंपल और प्रोटीन से भरा हो, सेहत के लिए उतना ही अच्छा है. फिट रहने के लिए रनिंग और वॉकिंग जरूरी है. साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए योग का सहारा भी लिया जा सकता है. फिटनेस फ्रीक होने के बावजूद मनिका फूडी हैं और उन्हें छोले-भटूरे समेत दिल्ली के कई स्ट्रीट फूड्स बेहद पसंद हैं.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Manika VishwakarmaChole bhaturemiss universe indiaMiss IndiaMiss Universe

Trending news

Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
;