क्या AI का ज्यादा इस्तेमाल इंसान धीरे-धीरे बन सकता है बुद्धू? MIT रिसर्च पढ़कर हिल जाएगा दिमाग

आज के समय अधिकतर लोग हर छोटी से बड़ी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं. अधिकतर लोग ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं. वहीं AI को लेकर एक रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. AI का ज्यादा इस्तेमाल करने से इंसान मूर्ख बन सकता है.

रिसर्च में हुआ खुलासा

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मीडिया लैब ने 54 स्टूडेंट्स के दिमाग की प्रतिक्रिया को जानने के लिए उन्हें निबंध लिखने के लिए कहा गया. इससे उनके दिमाग की प्रतिक्रिया के बारे में पता चल सके. इसके लिए बच्चों को तीन ग्रुप्स में बांट दिया.

एक ग्रुप ने ChatGPT का इस्तेमाल किया है. वहीं दूसरे ग्रुप ने Google का इस्तेमाल करता है. तीसरा जिन्होंने कोई बाहरी मदद नहीं थी. इसके बाद रिसर्चर ने उनके लेखन की जांच की है. पाया कि उनके ब्रेन में क्या बदलाव हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

AI ChatGPT की मदद से निंबध लिखने वाले बच्चों में सीखने के कौशल की कमी थी. ChatGPT का इस्तेमाल करने वालों के लेखन में काफी अंतर मिला है. स्टूडेंट्स में तंत्रिका, भाषा, स्कोरिंग के मामले में दूसरे ग्रुप के बच्चों से कमजोर थे. रिसर्चर ने निकाला कि जो लिखने के लिए चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने अपने दिमाग का कम इस्तेमाल किया है. क्योंकि उन्होंने निबंध लिखने में एआई का इस्तेमाल किया जिस वजह से उन्हें अपना निबंध याद रखने में दिक्कत हुई.

गूगल का इस्तेमाल

जिन स्टूडेंट ने निबंध लिखने के लिए गूगल का इस्तेमाल किया, उनमें मस्तिष्क की सक्रियता अधिक देखने को मिली. उन्होंने अपने मौलिक विचारों का इस्तेमाल किया. क्योंकि वह काम करने के लिए पूरी तरह से एआई पर निर्भर नहीं था. उन्होंने गूगल पर सर्च करके निबंध लिया.

बिना डिजिटल टूल

जिन स्टूडेंट्स ने बिना डिजिटल टूल की मदद से निबंध लिखा है. उनके दिमाग में सबसे ज्यादा सक्रियता देखने को मिली है. ऐसे में स्टूडेंट में काम क्रिएटिविटी और मैमोरी का बढ़िया तालमेल देखने को मिला है. बच्चों के क्रिएटिविटी दिखाते हुए अच्छा निबंध लिखा, उन्हें याद करने में भी दिक्कत नहीं हुई

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.