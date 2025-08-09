2 चम्मच कच्चे दूध में मिलाकर लगाएं किचन में रखी ये चीजें, चेहरे पर आएगा गजब का ग्लो!
Advertisement
trendingNow12873198
Hindi Newsलाइफस्टाइल

2 चम्मच कच्चे दूध में मिलाकर लगाएं किचन में रखी ये चीजें, चेहरे पर आएगा गजब का ग्लो!

Glowing Skin Tips:  ग्लोइंग स्किन रखना हर लड़की चाहती है, उसके लिए चेहरे पर कई सारी चीजों को लगाती हैं लेकिन आज आपको किचन में रखी ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिसे लगाकर आप चेहरे पर गजब का निखार पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 09, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 चम्मच कच्चे दूध में मिलाकर लगाएं किचन में रखी ये चीजें, चेहरे पर आएगा गजब का ग्लो!

Glowing Skin Tips:  लड़कियां अपने चेहरे को ग्लोइंग बनाएं रखने के लिए काफी कुछ लगाती हैं. स्किन को केमिकल प्रोडक्ट से ज्यादा नेचुरली चीजों की आदत डालना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना चेहरा बुरी तरह से खराब हो सकता है. घर पर रखी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जो आपकी स्किन के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होती हैं. सुबह उठकर शीशे में अपनी डल स्किन को देखकर कुछ लोगों का चेहरे मानों जैसे उतर ही जाता है. आपकी स्किन के लिए कच्चा दूध काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. अगर आप 2 चम्मच कच्चे दूध में किचन में रखी कुछ खास चीजों को लगाती हैं, तो आपका चेहरा चमकदार बनेगा और हर कोई आपकी जमकर तारीफे भी करेगा. आइए आपको बताते हैं ग्लोइंग स्किन का राज.
 

ग्लोइंग स्किन टिप्स
 

1. 2 चम्मच कच्चे दूध में हल्दी

स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए आपको अपनी स्किन पर 2 चम्मच कच्चे दूध में हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए. दाग-धब्बों को दूर करके आपकी स्किन को ग्लोइंग रखता है और झाइयों को भी दूर करता है. आपको इसको अपने चेहरे पर जरूर लगाना चाहिए.
 

2. 2 चम्मच कच्चे दूध में चंदन पाउडर

2 चम्मच कच्चे दूध में चंदन पाउडर को मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और फिर इसके चेहरे पर लगा लें. इसको 5 मिनट लगाने के बाद आप धो लें, इससे आपकी त्वचा काफी ज्यादा मुलायम और चेहरे पर एक अलग सी ही नेचुरल चमक देखने को मिल सकती है. 
 

3. 2 चम्मच कच्चे दूध में शहद 

 2 चम्मच कच्चे दूध में शहद मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से एक गजब का गोल्डन निखार चेहरे पर मिल सकता है. अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाएं रखने के लिए आपको इसको अपने चेहरे पर हफ्ते में 3 बार जरूर लगाना चाहिए.
 

4. 2 चम्मच कच्चे दूध में गुलाबजल

अपनी स्किन से सारी गंदगी को निकालने के लिए आप 2 चम्मच कच्चे दूध में गुलाबजल को मिलाकर चेहरे पर रात में सोने से पहले भी लगा सकती हैं. आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मददगार करता है.

About the Author
author img
रितिका

TAGS

glowing skin tipsRaw Milkskin care tips

Trending news

आज रक्षाबंधन पर मॉनसून ने बरपाया अपना कहर, सुबह-सुबह बारिश ने किया शुभ मुहूर्त?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून ने बरपाया अपना कहर, सुबह-सुबह बारिश ने किया शुभ मुहूर्त?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
;