2 चम्मच कच्चे दूध में मिलाकर लगाएं किचन में रखी ये चीजें, चेहरे पर आएगा गजब का ग्लो!

Glowing Skin Tips: लड़कियां अपने चेहरे को ग्लोइंग बनाएं रखने के लिए काफी कुछ लगाती हैं. स्किन को केमिकल प्रोडक्ट से ज्यादा नेचुरली चीजों की आदत डालना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना चेहरा बुरी तरह से खराब हो सकता है. घर पर रखी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जो आपकी स्किन के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होती हैं. सुबह उठकर शीशे में अपनी डल स्किन को देखकर कुछ लोगों का चेहरे मानों जैसे उतर ही जाता है. आपकी स्किन के लिए कच्चा दूध काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. अगर आप 2 चम्मच कच्चे दूध में किचन में रखी कुछ खास चीजों को लगाती हैं, तो आपका चेहरा चमकदार बनेगा और हर कोई आपकी जमकर तारीफे भी करेगा. आइए आपको बताते हैं ग्लोइंग स्किन का राज.



ग्लोइंग स्किन टिप्स



1. 2 चम्मच कच्चे दूध में हल्दी

स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए आपको अपनी स्किन पर 2 चम्मच कच्चे दूध में हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए. दाग-धब्बों को दूर करके आपकी स्किन को ग्लोइंग रखता है और झाइयों को भी दूर करता है. आपको इसको अपने चेहरे पर जरूर लगाना चाहिए.



2. 2 चम्मच कच्चे दूध में चंदन पाउडर

2 चम्मच कच्चे दूध में चंदन पाउडर को मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और फिर इसके चेहरे पर लगा लें. इसको 5 मिनट लगाने के बाद आप धो लें, इससे आपकी त्वचा काफी ज्यादा मुलायम और चेहरे पर एक अलग सी ही नेचुरल चमक देखने को मिल सकती है.



3. 2 चम्मच कच्चे दूध में शहद

2 चम्मच कच्चे दूध में शहद मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से एक गजब का गोल्डन निखार चेहरे पर मिल सकता है. अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाएं रखने के लिए आपको इसको अपने चेहरे पर हफ्ते में 3 बार जरूर लगाना चाहिए.



4. 2 चम्मच कच्चे दूध में गुलाबजल

अपनी स्किन से सारी गंदगी को निकालने के लिए आप 2 चम्मच कच्चे दूध में गुलाबजल को मिलाकर चेहरे पर रात में सोने से पहले भी लगा सकती हैं. आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मददगार करता है.