कमर तक लंबे हो जाएंगे बाल, बस तेल में मिला लें ये चीज

लंबे और घने बाल हर किसी की चाहत होती है. आप भी लंबे बाल चाहती हैं तो तेल में इस एक चीज को मिलाकर लगा सकती हैं. आइए जानते हैं बालों में क्या मिक्स करके लगाने से बाल लंबे हो सकते हैं.
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लंबे और घने बाल किसी भी महिला की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं. लंबे बालों के लिए अक्सर लोग बालों में तेल लगाते हैं. तेल लगाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है. आप गुड़हल के फूल को तेल में मिक्स करके लगा सकते हैं. इस तेल को लगाने से बालों की लंबाई बढ़ सकती है.
सबसे पहले गुड़हल के फूल और पत्तियों को अच्छे से धो लें. इसके बाद इसे सुखा लें. 5 से 6 गुड़हल के फूल और पत्तियों को को पीसकर पाउडर बना लें. अब एक बाउल में तेल लें. एक पैन लें. इस पैन में नारियल तेल डालकर इसे गर्म कर लें. इसके बाद इसमें पाउडर डालकर धीमी आंच पर इसे 4 से 5 मिनट तक पका लें. जब तेल का रंग बदल जाए तो गैस बंद कर लें. जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे छान लें. इसके बाद कांच कंटेनर में भर लें.
इसके बाद इस तेल को स्कैल्प पर लगाएं. हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज करें. हल्के हाथ से मालिश करें. मालिश करने से जड़े मजबूत होती है. आप तेल को एक से दो घंटे तक बालों में तेल लगाकर रखें. इसके बाद माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश करें. हफ्ते में 1 से 2 बार इस तेल का इस्तेमाल करें.
बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए बालों को पोषण देने की जरूरत है. इस तेल को लगाने से बालों को पोषण मिलता है. अगर आप हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो आप इस तेल से बालों की मालिश कर सकते हैं. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप बालों में तेल लगाएं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.