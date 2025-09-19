Home Clean Tips: दिवाली से पहले गंदा फ्लोर हो जाएगा साफ, बस पोछे के पानी में मिला लें ये चीज
Advertisement
trendingNow12928729
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Home Clean Tips: दिवाली से पहले गंदा फ्लोर हो जाएगा साफ, बस पोछे के पानी में मिला लें ये चीज

Home Clean Tips रोजाना पोछा लगाने के बाद भी फर्श गंदा रहता है. फ्लोर को चमकाने के लिए आप पोछे के पानी में मिला लें ये चीज, कुछ ही दिनों में आपका फर्श चमकने लगेगा. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 19, 2025, 04:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Home Clean Tips: दिवाली से पहले गंदा फ्लोर हो जाएगा साफ, बस पोछे के पानी में मिला लें ये चीज

How to clean dirty floor: घर के फ्लोर में रोज झाड़ू और पोछा लगाने के बाद भी फ्लोर पर चमक देखने को नहीं मिलती है. कई बार फ्लोर पर पीलाप, दाग-धब्बे और गंदगीनजर आती है. दिवाली से पहले आपका फ्लोर चमक जाएगा अगर आप इस घरेलू उपाय को अपनाते हैं. 

पोछे के पानी में मिलाएं ये चीज 
एक बाल्टी पानी लें. इस पान में एक चम्मच सिरका और दो चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें. इसके बाद इस पान में डिशवॉश लिक्विड मिला लें. सिरका, बेकिंग सोडा और डिशवॉश लिक्विड के पानी का पोछा लगाने से फ्लोर चमक जाएगा. चमकता फर्श देख हर कोई आपकी तारीफ करेगा. 

चमक उठेगा फ्लोर 
इस पानी से पोधा लगाने से फ्लोर पर जमी गंदगी, पीलापन, दाग-धब्बे आसानी से हट जाएंगे. रोजाना इस पानी से पोछा लगाएं आपको कुछ ही दिनों में फर्क साफ नजर आएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

शैंपू से करें फर्श की सफाई 
अगर आपके फर्श पर गंदगी जमी हुई है, इस गंदगी को साफ करन के लिए आप शैंपू के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बाल्टी पानी लें. इस पानी में शैंपू मिला दें. इसके बाद इस पानी से फर्श की सफाई करें. आप हफ्ते में 2 से 3 बार शैंपू वाले पान से फर्श की सफाई कर सकते हैं. 

नींबू से करें फर्श की सफाई 
फर्श को चमकाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बाल्टी पानी में नींबू का रस और बेकिंग सोडा मिला दें. इसके बाद इस पानी में शैंपू मिला दें. अब इस पानी से पोछा लगाएं. इस पानी से पोछा लगाने से फर्श पर जमी गंदगी दूर हो जाएगी. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleHome Clean tips

Trending news

'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
;