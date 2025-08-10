हद से ज्यादा पतली होती जा रही है आपकी चोटी? लंबे-घने बाल पाने के लिए नारियल के तेल में मिलाकर लगा सकते हैं ये 3 चीजें!

Hair Growth Home Remedies: हर लड़की की चाहत होती हैं कि उसके बाल लंबे घने मुलायम बन सकें. आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खराब खान-पीन के चलते इसका बुरा असर बालों में देखने को काफी ज्यादा मिलता है. महंगा तेल और ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी इस समस्या से छुटकारा बिल्कुल भी नहीं मिलता है और लोग परेशान ही रहते हैं. बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए आपको अपनी हेयर केयर को रोजाना करना चाहिए. बालों के लिए नारियल का तेल काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. ये आपकी स्किन के साथ-साथ आपके बालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप अपने बालों को मजबूती देना चाहते हैं, तो आपको नारियल तेल में कुछ चीजों को मिलाकर बालों में लगाना चाहिए. आइए जानते हैं.



बालों को लंबा करने के लिए क्या करें?



1. नारियल का तेल और प्याज का रस

अगर आप अपने बालों को मुलायम और लंबा घना रखना चाहते हैं, तो नारियल का तेल और प्याज का रस मिलाकर आपको लगाना चाहिए. इससे आपके बाल काफी ज्यादा लंबे औऱ घने बनेंगे. एक कटोरी में आपको प्याज का रस और नारियल के तेल को लेकर मिक्स करके अपने बालों में लगाना है. बालों में जड़ों तक आपको इसको लगाना है. अच्छे से मालिश करके आप इसको एक घंटे तक के लिए ऐसी लगाकर रख दें और कुछ देर के बाद इसको धो दें.



2. नारियल का तेल और करी पत्ते

बालों को लंबा घना बनाने के लिए आपको नारियल का तेल और करी पत्ते को लेना है. ये दोनों ही आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. एक कटोरी में आपको नारियल के तेल को लेकर पत्तों को पीसकर आपको इसको लेना है और इसका पतला घोल बना लेना है ध्यान रखें आपको ज्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है. इस तेल से बालों की मालिश अच्छे से करने पर अपने बालों को चमकदार और मुलायम भी आप बना सकते हैं. प्रोटीन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर माना जाता है.



3. नारियल का तेल और आंवला

नारियल का तेल और आंवला दोनों ही आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नारियल के तेल में कच्चा आंवला आपको डालकर इसका एक पेस्ट बना लेना है. गरंम करने के लिए रख दें और तेल पक जाए तो ठंडा होने के लिए आपको इसको एक जगह पर रख देना है. आप चाहे तो इस तेल को रात में सोने से पहले लगाकर सो सकते है. इस तेल से आपको अच्छे से सिर की मालिश करनी चाहिए. इसको लगाने से हेयर ग्रोथ बेहतर होगी और बालों को मजबूती भी मिलेगी.