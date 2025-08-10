हद से ज्यादा पतली होती जा रही है आपकी चोटी? लंबे-घने बाल पाने के लिए नारियल के तेल में मिलाकर लगा सकते हैं ये 3 चीजें!
Advertisement
trendingNow12874469
Hindi Newsलाइफस्टाइल

हद से ज्यादा पतली होती जा रही है आपकी चोटी? लंबे-घने बाल पाने के लिए नारियल के तेल में मिलाकर लगा सकते हैं ये 3 चीजें!

Hair Growth Home Remedies:  अधिकतर लड़कियां अपने झड़ते बालों से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं अगर आप लंबे-घने बाल पाना चाहती हैं, तो आप नारियल के तेल में कुछ चीजों को मिलाकर लगा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हद से ज्यादा पतली होती जा रही है आपकी चोटी? लंबे-घने बाल पाने के लिए नारियल के तेल में मिलाकर लगा सकते हैं ये 3 चीजें!

Hair Growth Home Remedies:  हर लड़की की चाहत होती हैं कि उसके बाल लंबे घने मुलायम बन सकें. आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खराब खान-पीन के चलते इसका बुरा असर बालों में देखने को काफी ज्यादा मिलता है. महंगा तेल और  ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी इस समस्या से छुटकारा बिल्कुल भी नहीं मिलता है और लोग परेशान ही रहते हैं.  बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए आपको अपनी हेयर केयर को रोजाना करना चाहिए. बालों के लिए नारियल का तेल काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. ये आपकी स्किन के साथ-साथ आपके बालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप अपने बालों को मजबूती देना चाहते हैं, तो आपको नारियल तेल में कुछ चीजों को मिलाकर बालों में लगाना चाहिए. आइए जानते हैं.
 

बालों को लंबा करने के लिए क्या करें?
 

1. नारियल का तेल और प्याज का रस

अगर आप अपने बालों को मुलायम और लंबा घना रखना चाहते हैं, तो नारियल का तेल और प्याज का रस मिलाकर आपको लगाना चाहिए. इससे आपके बाल काफी ज्यादा लंबे औऱ घने बनेंगे. एक कटोरी में आपको प्याज का रस और नारियल के तेल को लेकर मिक्स करके अपने बालों में लगाना है. बालों में जड़ों तक आपको इसको लगाना है. अच्छे से मालिश करके आप इसको एक घंटे तक के लिए ऐसी लगाकर रख दें और कुछ देर के बाद इसको धो दें.
 

2. नारियल का तेल और करी पत्ते

बालों को लंबा घना बनाने के लिए आपको नारियल का तेल और करी पत्ते को लेना है. ये दोनों ही आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. एक कटोरी  में आपको  नारियल के तेल को लेकर पत्तों को पीसकर आपको इसको लेना है और इसका पतला घोल बना लेना है ध्यान रखें आपको ज्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है. इस तेल से बालों की मालिश अच्छे से करने पर अपने बालों को चमकदार और मुलायम भी आप बना सकते हैं. प्रोटीन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर माना जाता है.
 

3. नारियल का तेल और आंवला 

नारियल का तेल और आंवला दोनों ही आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नारियल के तेल में कच्चा आंवला आपको डालकर इसका एक पेस्ट बना लेना है. गरंम करने के लिए रख दें और तेल पक जाए तो ठंडा होने के लिए आपको इसको एक जगह पर रख देना है. आप चाहे तो इस तेल को रात में सोने से पहले लगाकर सो सकते है. इस तेल से आपको अच्छे से सिर की मालिश करनी चाहिए. इसको लगाने से हेयर ग्रोथ बेहतर होगी और बालों को मजबूती भी मिलेगी. 

About the Author
author img
रितिका

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

hair care tipsCoconut oilhair growth home remedies

Trending news

बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
DNA Analysis
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
India Largest Airport
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
;