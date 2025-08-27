सुबह उठते ही कच्चे दूध और कॉफी से करें चेहरे को क्लीन, दिनभर दमकता रहेगा फेस!
ग्लोइंग और बेदाग स्किन के लिए आप दूध और कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए कच्चे दूध और कॉफी का इस्तेमाल कैसे करें. 

 

Aug 27, 2025
आज के समय में चेहरे पर नेचुरल लाना बहुत ही मुश्किल हैं. बढ़ते प्रदूषण और अनहेल्दी डाइट की वजह से चेहरा बेजान नजर आता है. मार्केट में आपको कई केमिकल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिसे लगाने से चेहरे पर ग्लो आएगा, लेकिन यह ग्लो लंबे समय तक नहीं रहता है. जब तक आप  केमिकल लगा रहे हो तब तक चेहरे पर ग्लो देखने को मिलता है. वहीं नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करने से ग्लो लंबे समय तक रहता है. चेहरे पर ग्लो के लिए आप कच्चे दूध और कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे पर ग्लो लगाने के लिए कच्चे दूध और कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कैसे करें. 

कच्चे दूध और कॉफी का स्क्रब 
स्क्रब करने से चेहरा हेल्दी रहता है. आप सुबह उठने के बाद कच्चे दूध और कॉफी का स्क्रब कर सकती हैं. दूध और कॉफी से ना केवल चेहरे बल्कि पूरी बॉडी का भी स्क्रब कर सकती हैं. बॉडी स्क्रब करने से पूरे शरीर में चमक देखने को मिलेगी. कच्चे दूध और कॉफी को लगाने से शरीर पर किसी तरह का साइड इफेक्ट्स का रिस्क भी कम होगा. 

आएगा निखार 
कच्चे दूध और कॉफी पाउडर को मिलाकर स्क्रब बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का खोया हुआ निखार वापस आ सकता है. इसके अलावा स्किन की ड्राईनेस भी दूर हो सकती है. दूध का इस्तेमाल करने से चेहरे की नेचुरल नमी बनी रहेगी जिससे ड्राई स्किन की समस्या दूर हो सकती है. वहीं कॉफी और दूध का स्क्रब करने से एजिंग के लक्षण भी कम हो सकते हैं. 

कैसे बनाएं कच्चे दूध और कॉफी का स्क्रब 
कच्चे दूध और कॉफी का स्क्रब बनाना बेहद आसान हैं. इसके लिए एक चम्मच कच्चा दूध से उतारी हुई मलाई लें. इसके बाद इसे एक कटोरी में डाल दें. अब इस कटोरी में कॉफी पाउडर डालें. अब क्रीम के साथ कॉफी को मिक्स कर लें. लीजिए आपका नेचुरल स्क्रब तैयार है. 

कैसे करें इस्तेमाल 
कॉफी और दूध से बने स्क्रब को अपनी उंगली में लें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाना शुरू करें. अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों की मदद से धीरे-धीरे घुमाते हुए चेहरे की मसाज करें. 15 मिनट मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से चेहरा धो लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

skin care

