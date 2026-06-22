टूटते और कमजोर बाल आज के समय में एक आम समस्या बन चुके हैं. झड़ते बाल की समस्या से राहत पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन इसके बाद भी बालों में कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. बालों की देखभाल के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. नारियल तेल लगाने से बालों को पोषण मिलता है जिससे झड़ते बालों की समस्या कम हो सकती है.
दादी-नानी के मुताबिक नारियल तेल बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. बालों की देखभाल के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. नारियल तेल लगाने से बालों को पोषण मिलता है. एंटी-बैक्टीरियल गुण है जो कि स्कैल्प को इंफेक्शन से बचाते हैं.
प्याज का रस बालों की देखभाल के लिए बेहद फायदेमंद होता है. प्याज के रस में सल्फर पाया जाता है जो कि बालों से जुड़ी समस्या को दूर करने में मददगार है. नारियल तेल और प्याज का रस बालों में लगाने से बालों का झड़ना कम हो सकता है. बालों की देखभाल के लिए आप नारियल तेल के साथ प्याज का रस बालों में लगा सकते हैं. इससे बालों की ड्राईनेस भी कम हो सकती है.
2 चम्मच नारियल तेल लें इसमें बराबर मात्रा में प्याज का रस मिला लें. इसके बाद इसे स्कैल्प में लगाएं 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दें.
उसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें.
हफ्ते में 2 बार इसे बालों में लगाएं.
एलोवेरा जेल का लगाने से स्कैल्प में खुजली और जलन की समस्या कम हो सकती है. एलोवेरा का यूज करने से डैंड्रफ कम हो सकता है. नारियल तेल और एलोवेरा जेल को मिक्स करके बालों में लगा लें. इससे डैमेज बाल रिपेयर होते हैं. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो आप बालों में नारियल तेल और एलोवेरा जेल लगा सकते हैं.
2 चम्मच एलोवेरा जेल और नारियल तेल लें. इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें.
इसके बाद इस पेस्ट को बालों में लगाएं.
45 मिनट बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.