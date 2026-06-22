Add Zee Business As A Preferred Source
App

तेजी से लंबे होंगे बाल, बस दादी-नानी की तरह लगा लें नारियल तेल

आजकल अधिकतर लोग टूटते और कमजोर बाल से परेशान हैं. अगर आप भी कमजोर बाल की समस्या से परेशान हैं तो आप दादी-नानी के इस उपाय को फॉलो कर सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 22, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:33 PM IST
तेजी से लंबे होंगे बाल, बस दादी-नानी की तरह लगा लें नारियल तेल

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बांग्लादेश में 6 घंटे बाद क्या होने वाला है? अनहोनी की आशंका से मुल्क में हाई अलर्ट
bangladesh14 min ago
2
neet ug 202616 min ago
3
Sanju Samson17 min ago
4
Haryana news18 min ago
5
NHAI32 min ago