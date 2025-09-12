गेंहू के आटे में मिलाकर लगाएं ये खास सफेद चीज, चेहरे पर तुरंत आ जाएगा निखार!
गेंहू के आटे में मिलाकर लगाएं ये खास सफेद चीज, चेहरे पर तुरंत आ जाएगा निखार!

Glowing Skin Tips:  किसी फंक्शन या स्पेशल इवेंट पर जाने के लिए अगर आप इंस्टेंट ग्लो पाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं गेहूं के आटे में क्या मिलाकर आप चेहरे पर लगा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:36 AM IST
गेंहू के आटे में मिलाकर लगाएं ये खास सफेद चीज, चेहरे पर तुरंत आ जाएगा निखार!

Glowing Skin Tips:  हर लड़की अपनी स्किन से जुड़ी कई दिक्कतों से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. काफी कुछ लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है. किसी फंक्शन या स्पेशल इवेंट पर जाने से पहले लोग ब्राइट और ग्लोइंग दिखने के लिए महंगे ट्रीटमेंट को लेते हैं और बाद में स्किन काफी ज्यादा डल नजर आती है. आज आपको बताते हैं आप कैसे बिना किसी साइड इफैक्ट के स्किन पर इंस्टेंट ग्लो ला सकते हैं. गेहूं के आटे में कच्चा दूध मिलाकर लगाने से चेहरे पर तुरंत निखार पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए क्या करें.
 

गेहूं के आटे में कच्चा दूध मिलाकर लगाने से क्या होगा?
 

Add Zee News as a Preferred Source

1. डेड स्किन सेल्स 

अगर आप गेहूं के आटे में कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं, तो आप डेड स्किन सेल्स को चेहरे से हटा सकते हैं. इसको हफ्ते में 3 दिन तक लगाने से गंदगी को हटा सकते हैं.
 

2.  रूखापन दूर

अगर आप स्किन को ग्लोइंग और खिला-खिला रखना चाहते हैं, तो आप  गेहूं के आटे में कच्चा दूध मिलाकर लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
 

3. पिगमेंटेशन कम 

अगर आप पिगमेंटेशन की समस्या को चेहरे से खत्म करना चाहते हैं, तो आप  गेहूं के आटे में कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. त्वचा की गहराई से सफाई करता है.
 

4. स्किन ग्लोइंग बनाएं

अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. त्वचा को नमी देने में भी ये मददगार साबित होता है. आपको इसको लगाना चाहिए.

 

इसे भी पढ़ें: बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं ये खास बीज, हेयर ग्रोथ में करता है हेल्प

 

5. स्किन सॉफ्ट और स्मूद 

अपनी स्किन को सॉफ्ट और स्मूद बनाने के लिए भी आपको गेहूं के आटे में कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगा लेना है. आपकी स्किन को खिला-खिला रखने के लिए मददगार होता है.
 

 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

