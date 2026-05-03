Advertisement
trendingNow13202162
Hindi Newsलाइफस्टाइलबच्चों को अंधा बना रही मोबाइल देखने की लत, इस उम्र वालों को सबसे ज्यादा खतरा! रिसर्च के नतीजों ने दुनिया को डराया

बच्चों को 'अंधा' बना रही मोबाइल देखने की लत, इस उम्र वालों को सबसे ज्यादा खतरा! रिसर्च के नतीजों ने दुनिया को डराया

Latest Study on Autism in Children: भारत समेत पूरी दुनिया में बच्चों के 'अंधेपन' का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है. जीरो से तीन साल तक की उम्र वाले इससे सबसे ज्यादा रिस्क में हैं. अकेले भारत में ही 20 लाख से ज्यादा बच्चे ऑटिज्म की इस समस्या को झेल रहे हैं. 

 

Edited By:  Devinder Kumar|Last Updated: May 03, 2026, 01:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों को 'अंधा' बना रही मोबाइल देखने की लत, इस उम्र वालों को सबसे ज्यादा खतरा! रिसर्च के नतीजों ने दुनिया को डराया

Biggest Cause of Autism in Children: जैसे एक सनकी प्रेमी का गुस्सा जंगलों को राख कर देता है. वैसे ही हमारी एक लापरवाही बच्चों के कोमल भविष्य को स्वाहा कर सकती है. अमेरिका में जोनाथन ने तो आग लगाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती बच्चे के दिमाग में ऑटिज्म का जहर घोल सकती है? हम बात कर रहे हैं मोबाइल की. देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एक ताजा रिसर्च हर परिवार के लिए चिंता बढ़ाने वाली है. 

इस उम्र के बच्चों में ऑटिज्म का ज्यादा खतरा

एम्स दिल्ली के बाल रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. शेफाली गुलाटी की अगुवाई में हुई यह स्टडी बताती है कि जो बच्चे एक साल की उम्र से पहले ज्यादा मोबाइल देखते हैं. उनमें 3 साल की उम्र तक ऑटिज्म के लक्षण दिखने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है.
 
यह डिजिटल गुलामी का वह दौर है, जहां माता-पिता की जरा सी लापरवाही बच्चे के मानसिक विकास को हमेशा के लिए रोक सकती है. अक्सर जब बच्चा रोता है या खाना नहीं खाता, तो हम उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं. हमें लगता है कि बच्चा शांत हो गया. लेकिन असल में उस वक्त उसके कोमल दिमाग पर हमला हो रहा होता है.

दुनिया से कटने लग जाता है बच्चा

दिल्ली एम्स में बाल रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. शेफाली गुलाटी की रिसर्च के मुताबिक, जन्म से लेकर 18 महीने तक के बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए. इस उम्र में बच्चा जो देखता और सुनता है. वही उसके दिमाग के तार जोड़ता है. अगर वह सिर्फ स्क्रीन देखेगा तो वह असल दुनिया से कटना शुरू हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के 2025 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अब दुनिया में हर 31 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है. भारत में भी यह आंकड़ा डराने वाला है. जहां करीब 20 लाख लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं.

भारत में 20 लाख से ज्यादा मरीज

दुनियाभर में ऑटिज्म की दर तेजी से बढ़ी है और आंकड़ों के मुताबिक अब हर 31 में से 1 बच्चा इसकी चपेट में है. भारत में भी हालात चिंताजनक हैं. जहां ऑटिज्म के मरीजों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है. विशेषज्ञों का कहना है कि 18 महीने तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम बिल्कुल शून्य होना चाहिए. 

18 महीने से 6 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए भी इसे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही सीमित रखना जरूरी है. अगर बच्चा रोजाना 4 घंटे से ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताता है तो उसमें ऑटिज्म जैसे लक्षण पैदा होने का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

जंग के बाद क्यों बदल रही भारत की 'गोल्ड स्ट्रैटजी', फटाफट विदेशों से वापस आ रहा भारत
DNA
जंग के बाद क्यों बदल रही भारत की 'गोल्ड स्ट्रैटजी', फटाफट विदेशों से वापस आ रहा भारत
इस ‘एक्टिंगबाज’ कोबरा ने फैलाया खौफ, मरने का नाटक कर इंसानों को बना लेता है शिकार!
Cobra snake news
इस ‘एक्टिंगबाज’ कोबरा ने फैलाया खौफ, मरने का नाटक कर इंसानों को बना लेता है शिकार!
भारत का वो राज्य, जो कहलाता 'Tomato King', न उगाए टमाटर तो सॉस के लिए तरसेंगे आप
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो कहलाता 'Tomato King', न उगाए टमाटर तो सॉस के लिए तरसेंगे आप
गर्मी के मौसम में बरसात की मार, देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
weather update
गर्मी के मौसम में बरसात की मार, देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
4 मई से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दावा, कहा- 2026 में जीतेंगे 200 से ज्यादा सीट
propaganda
4 मई से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दावा, कहा- 2026 में जीतेंगे 200 से ज्यादा सीट
GST कलेक्शन में पंजाब ने बनाया रिकॉर्ड, अप्रैल में सबसे अधिक 2987.38 करोड़ आए
Punjab GST Collection
GST कलेक्शन में पंजाब ने बनाया रिकॉर्ड, अप्रैल में सबसे अधिक 2987.38 करोड़ आए
INSAS तानकर भौकाल मचा रहे थे दारोगा जी, TMC की शिकायत पर सस्पेंड; बात थी कुछ ऐसी
West Bengal
INSAS तानकर भौकाल मचा रहे थे दारोगा जी, TMC की शिकायत पर सस्पेंड; बात थी कुछ ऐसी
हैवान को मिलेगी मौत की सजा... 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर CM फडणवीस का बयान
crime news
हैवान को मिलेगी मौत की सजा... 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर CM फडणवीस का बयान
मतगणना के सर्कुलर पर विवाद कितना जायज, SC ने दखल से क्यों किया इंकार?
SC
मतगणना के सर्कुलर पर विवाद कितना जायज, SC ने दखल से क्यों किया इंकार?
महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का संकट, मारे जा रहे हजारों मुर्गे-मुर्गियां, मिलेगा मुआवजा
Maharashtra
महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का संकट, मारे जा रहे हजारों मुर्गे-मुर्गियां, मिलेगा मुआवजा